صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يُنفذ برامج وقاية بمدارس دمياط

قام صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان ، مدير الصندوق والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان

تم تنفيذ برنامج الوقاية المتميز بمدارس التربية والتعليم بمحافظة دمياط بعنوان ،عرض المحتوي المرئي للوقاية من المخدرات يهدف لنشر الوعي حول أضرار التدخين والمخدرات بين طلاب المدارس، بالمرحلة التعليمية الإعدادية والثانوية والفنية من خلال عروض مرئية تثقيفية. داخل 250 مدرسة بمحافظة دمياط بتنفيذ متطوعي وحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بدمياط بالتواجد بالمدرسة من 3 ل5ايام لاستهداف طلاب المدرسة بأكملها

ويشمل البرنامج الذى يأتى بإشراف الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الأستاذ أيمن الأفندي المشرف العام للبرامج الوقائية بالصندوق عرض عدد من فيديوهات المحتوي المرئي للوقاية من المخدرات ، وأبرزها:

ـ فيلم “4×6”

ـ فيديو أضرار الحشيش

ـ فيديو أضرار المخدرات التخليقية

ـ فيديو أضرار التدخين

ـ فيديو أضرار الترمادول

وذلك باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

بعد عرض الفيديوهات يتم المناقشة مع الطلاب والطالبات بالمخاطر والخسائر التي تعود علي المتعاطي للمواد المخدرة والتدخين وكيفية الوقاية من الدخول في دائرة المواد المخدرة

كما تم التعريف بخدمات الخط الساخن 16023 التابع للصندوق، الذي يقدم العلاج المجاني في سرية تامة.