النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
محافظات

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يُنفذ برامج وقاية بمدارس دمياط

علاج الادمان
علاج الادمان
زينب الزغبي

قام صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان ، مدير الصندوق والدكتور إبراهيم عسكر  مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان  

تم  تنفيذ برنامج الوقاية المتميز بمدارس التربية والتعليم بمحافظة دمياط بعنوان ،عرض المحتوي المرئي للوقاية من المخدرات يهدف لنشر الوعي حول أضرار التدخين والمخدرات بين طلاب المدارس، بالمرحلة التعليمية الإعدادية والثانوية والفنية من خلال عروض مرئية تثقيفية. داخل 250 مدرسة بمحافظة دمياط  بتنفيذ متطوعي وحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بدمياط بالتواجد  بالمدرسة من 3 ل5ايام لاستهداف طلاب المدرسة بأكملها

ويشمل البرنامج الذى يأتى بإشراف الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الأستاذ أيمن الأفندي المشرف العام للبرامج الوقائية بالصندوق عرض عدد من فيديوهات المحتوي المرئي للوقاية من المخدرات ، وأبرزها:

ـ فيلم “4×6”
ـ فيديو أضرار الحشيش
ـ فيديو أضرار المخدرات التخليقية
ـ فيديو أضرار التدخين
ـ فيديو أضرار الترمادول
وذلك باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.
بعد عرض الفيديوهات يتم المناقشة مع الطلاب والطالبات بالمخاطر والخسائر التي تعود علي المتعاطي للمواد المخدرة والتدخين وكيفية الوقاية من الدخول في دائرة المواد المخدرة

كما تم التعريف بخدمات الخط الساخن 16023 التابع للصندوق، الذي يقدم العلاج المجاني في سرية تامة.

دمياط محافظ دمياط علاج الادمان المرضي الصندوق

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

هشام حسين

برلماني: مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة خطوة مهمة لدعم ريادة أعمال الشباب

النائب ميشيل الجمل

برلماني: خطة الصناعة بتحديد 28 فرصة استثمارية نقلة نوعية للتصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

مخالفة مروية

سحب رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

