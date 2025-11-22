إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار

شدد إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، على أن طموحاته ليس لها حدود، مؤكدًا على أن حلمه بعد الانضمام لمنتخب مصر هو اللعب لأحد الثلاثي الكبار الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز وذلك عبر بوابة نادي الاتحاد السكندري.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ستايل لعبي مناسب للثلاثي الكبار وأتمنى ربنا يكرمني بفرصة اللعب في أيا منهم، مؤكدًا بيراميدز هو أفضل نادي هذا الموسم في الكرة المصرية، حققوا بطولات ورفعوا اسم مصر عاليًا، فخور بهم وبتجربتهم.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: زيزو هو أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليًا، رغم أنه لم يصل للمستوى المطلوب منه، لكنه قدم الكثير ولا زال لديه الكثير ليقدمه للنادي الأهلي وجماهيره، مضيفًا: انتقاله إلى الأهلي من الزمالك كان مفاجأة كبيرة، لكنه الاحتراف.

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: مصطفى فتحي ومصطفى ميسي وميدو جابر هم الأفضل في مركزي حاليًا، وأتمنى العودة للعمل مع كابتن أحمد عبد الرؤوف، هو واحد من أفضل مدربي الكرة المصرية الآن، فاهم ودارس ويتطور بشكل سريع، سعيد بتجربته مع الزمالك وأتمنى استمرارها لأطول وقت ممكن، لأنه يستحق.

وأردف: سعيد بنتائج منتخب مصر مع كابتن حسام حسن، أتمنى له التوفيق في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وإن شاء الله يحققوا نتائج جيدة هناك.

واختتم إسلام سمير حديثه: أتوجه بالشكر إلى كابتن محمد عمر على تصريحاته الأخيرة في حقي، أتمنى أقابله يومًا ما حتى أشكره بشكل شخصي، هو قيمة وقامة كبيرين في نادي الاتحاد السكندري وتاريخه.