لضمان وصول الدعم لمستحقيه| التموين تتيح خدمة "ضم أفراد الأسرة رقميا".. وإليك الخطوات

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين إضافة الزوجة أو الأبناء على البطاقة التموينية إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتقديم الخدمات التموينية بكفاءة أعلى وتقليل الضغط على المكاتب التقليدية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بدقة وسرعة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تسعى الدولة تطوير آليات أكثر فاعلية واستقرارا في السلع التموينية من أجل توفير احتياجات المواطنين.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يمثل الدعم التمويني أحد أهم أشكال الدعم العيني التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلا أن هذا النظام واجه على مدار السنوات الماضية تحديات متعددة.

وأشار جاب الله، إلى أن تواصل الدولة تنفيذ إجراءات واسعة لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بكفاءة أكبر، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت وزارة التموين أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين المستحقين للدعم، ويمكن تنفيذها بسهولة من خلال خطوات بسيطة عبر منصة مصر الرقمية. وتشمل هذه الخطوات:

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية من هنا.

- اختيار قسم خدمات التموين.

- الضغط على خدمة "ضم أفراد أسرتي".

- قراءة الشروط والموافقة عليها.

- إدخال بيانات الزوجة والأبناء بشكل دقيق لضمان استكمال العملية بنجاح.

- استلام تأكيد إضافة الأفراد على البطاقة التموينية.

من يحق له استخدام خدمة ضم أفراد الأسرة؟

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، أبرزها:

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

- عدم تسجيل أشخاص مسجلين على بطاقة أخرى أو المنتمين لفئات مستبعدة من الدعم.

- عدم إدراج أسماء المتوفين أو الأفراد غير المقيمين على نفس العنوان.

خدمات إلكترونية إضافية لتسهيل الحصول على الدعم

وتأتي خدمة ضم أفراد الأسرة ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف لتقليل الازدحام في مكاتب التموين وتحقيق دقة أعلى في بيانات المستفيدين، ومن أبرز هذه الخدمات:

- تحديث بيانات البطاقة التموينية.

- استخراج بدل فاقد أو تالف.

- الاستعلام عن عدد الأفراد والدعم المتبقي.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي (الفصل النفسي للأفراد غير المستحقين).

أهداف تحديث بيانات البطاقة التموينية

وتسعى الوزارة من خلال تحديث البيانات إلى:

- ضبط قاعدة البيانات وحذف الأسماء غير المستحقة.

- ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

- تسهيل تقديم الخدمات التموينية إلكترونيًا دون الحاجة للزحام.

- الانتقال إلى نظام الكارت الموحد الذي سيضم جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مع توقع البدء الفعلي بالتطبيق في محافظة بورسعيد قريبا.

رابط تحديث بطاقة التموين 2025

ويمكن للمواطنين تحديث البيانات أو إضافة المواليد الجدد مباشرة من خلال:

- بوابة مصر الرقمية

- موقع دعم مصر

وبهذه الطريقة، يمكن الاستفادة من كافة الخدمات التموينية الرقمية بسهولة ومرونة، دون الحاجة لمراجعة مكاتب التموين التقليدية.

قيمة الدعم التمويني

يبلغ نصيب الفرد من الدعم التمويني 50 جنيها شهريا للسلع الأساسية، بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميا، أي ما يعادل 150 رغيفا شهريا، وهو دعم مهم للأسر محدودة الدخل.

والجدير بالذكر، أن بهذه الخطوات، تؤكد وزارة التموين حرصها على تطوير منظومة الدعم التمويني، وتحقيق الكفاءة والشفافية، ومواكبة التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.