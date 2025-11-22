تشكيل مودرن سبورت والبنك الأهلي في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري

وجاء تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



ـ خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

ـ خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

ـ هجوم: حسام حسن

و أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للبنك الأهلى عن تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت وجاء كالتالي:-





حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

ـ خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، احمد متعب، مصطفى دويدار.

ـ خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، محمد إبراهيم

ـ خط الهجوم: ياو انور، اسامة فيصل، احمد ياسر ريان