متحف المجوهرات الملكية بـ الإسكندرية يرتدي ثوب التطوير

شهد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أعمال ترميم وتطوير لإبراز جمال مقتنياته التاريخية وتقديم زيارة متميزة للزوار، ويمكنك زيارته من 9 ص حتى 5 م، ضمن جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمتاحف والمواقع الأثرية.

متحف المجوهرات الملكية

متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.