ضبط سارق فرع شركة الاتصالات بـ«أبوخليفة».. مباحث الإسماعيلية تعيد 17 هاتفًا مسروقًا

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية في ضبط المتهم المتورط في سرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بمنطقة أبو خليفة، وذلك عقب جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها مباحث المديرية منذ لحظة الإبلاغ عن الواقعة



وكشفت التحريات أن المتهم يعمل في جمع الخردة ويقطن في المنطقة نفسها استغل هدوء الساعات الأولى من الصباح، وقام بكسر الحائط الخلفي للفرع بعيدًا عن المدخل الرئيسي، وتمكن من سرقة 17 هاتفًا محمولًا

وبتوجيهات مباشرة من اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، كثّفت فرق البحث الجنائي جهودها في تتبّع خط سير الجاني وفحص كاميرات المراقبة في محيط الموقع، حتى تم تحديد هويته وضبطه، والعثور على المسروقات كاملة قبل التصرف فيها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.