ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في جنوب ووسط فيتنام إلى 90 قتيلا، و لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب قناة روسيا اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفيضانات في مقاطعة خانه هوا الساحلية الجنوبية جرفت جسرين معلقين، ما أدى إلى عزل عدد كبير من الأسر.

أكثر من 60 حالة وفاة



وسُجلت أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 نوفمبر في داك لاك، حيث غمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل، ولا تزال الفيضانات تؤثر في أربع بلديات، بحسب ما أفادت به وزارة البيئة الفيتنامية.

تضرر المحاصيل الزراعية

وتضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى في المقاطعة وأربع مقاطعات مجاورة، ونفق أو جرف أكثر من 3.2 مليون رأس من المواشي والدواجن.

ولا تزال بعض الطرق السريعة والسكك الحديدية الوطنية مغلقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 129 ألف مشترك، بعد أن تأثر أكثر من مليون مشترك الأسبوع الماضي.

وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسقف المنازل.

وقدّرت وزارة البيئة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات بـ343 مليون دولار في خمس محافظات.