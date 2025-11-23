قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه الشرب بالجيزة تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية 2025

شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال مشاركتها في المعرض
آية الجارحي

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة أحدث التطورات والتقنيات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن جناح الشركة هذا العام يعكس مدى التزامها بتقديم حلول مبتكرة ورفع كفاءة التشغيل لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات العارضة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية للشركة ودعم فرق التشغيل والصيانة.

وشهد جناح الشركة عرض نماذج من المعدات والأنظمة الداعمة لمنظومة التشغيل والصيانة والجودة والتحول الرقمي، حيث تم عرض أقفزة الفك والتركيب، بالإضافة إلى شبك الحماية الخاص بمطابق الصرف الصحي، والذي يُعد نموذجاً واقعياً يساهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين.

كما تم عرض بدالة ديزل عالية الكفاءة تُستخدم في الطوارئ وسحب المياه، لودر حفار ماركة CASE طراز 570SV بمحرك قوي 94 حصان وناقل حركة اوروبي وكابينة مكيفة متعدد الاستخدامات لأعمال الحفر والتحميل، وتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مجموعة مميزة من المطبوعات الورقية والدفاتر، تُسهم في دعم العمليات اليومية، وتسهيل توصيل المعلومات بشكل منظم وفعّال للعاملين والجمهور على حد سواء، بالإضافة إلى استعراض منظومة البلينج سيستم لإدارة بيانات المشتركين وعمليات الفوترة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات وسرعة تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

تضمنت المعروضات نموذج ورشة إصلاح سيارات ومعدات متنقلة، الذي يوضح تجهيزات الورش المتنقلة وقدرتها على تقديم صيانة عاجلة ودعم سريع لفرق التشغيل داخل المواقع الميدانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي توقفات محتملة في أعمال التشغيل والصيانة.

ويقدم طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نموذجاً يدمج المعالجة الابتدائية والثانوية في حوض واحد، يشمل حوض الترسيب الابتدائي، حوض التهوية، وحوض الترسيب الثانوي، حيث يوفر النموذج عرضاً عملياً لكيفية عمل محطات المعالجة، مما يبرز جهود الشركة في التعليم والتدريب الفني في قطاع المياه والصرف الصحي.

كما ركّز الجناح على عرض مهام السلامة والصحة المهنية التي تعتمدها الشركة لحماية العاملين وتأمين مواقع العمل، وتشمل معدات الدخول للأماكن المغلقة مثل ونش ترايبود وحزام الأمان، أجهزة التنفس وكمبروسر الهواء، أجهزة الكشف عن المخاطر مثل كاشف الجهد وتسرب الكلور، أدوات تأمين مواقع العمل، بالإضافة إلى مهمات الغطس والطوارئ مع البدلات الجافة والمبللة والجوانتي العازل للكهرباء.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للمعرض أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر والمنطقة، بمشاركة أكثر من 100 شركة عارضة تستعرض أحدث التقنيات والحلول في معالجة المياه، والتحلية، وإعادة الاستخدام، وإدارة الحمأة، والتحول الرقمي، والقياس الذكي، وتقليل الفاقد، ونظم التحكم، وحلول الطاقة النظيفة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المعرض الدولي للمياه والبنية التحتية IWWI 2025 منظومة التشغيل والصيانة اخبار مصر مال واعمال وزارة الاسكان والمرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

