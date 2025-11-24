درة تستعرض أناقتها بالأخضر اللافت في الدوحة .. شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها من الدوحة.

إطلالة درة في الدوحة

تألقت درة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش الأخضر المطرز بالكامل.

وتزينت درة بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.