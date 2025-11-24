التربية والتعليم: اتخذنا إجراءات حاسمة لتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة والدولية

أكد شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير خلال العام الماضي كان يتابع بنفسه عدد كبير من المدارس، حتى أنه زار ما يقرب من 500 مدرسة سواء حكومية أو خاصة أو دولية، مشيرا إلى أن هناك حملات يومية من قبل مديريات التربية والتعليم للتأكد من حضور الطلاب وانتظام العملية التعليمة ومشاكل الطلاب أو أي مشكلة داخل المدرسة وهو الأمر الذي يتم من العام الماضي.



وقال شادي زلط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كل مدرسة من المدارس الحكومية بها لجنة من التربية والتعليم وإجراءات يتم العمل عليها ، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم كانت حاسمة من أجل تنظيم العمل داخل المدارس الخاصة والدولية.

وتابع أنه سيكون هناك حملات على المدارس خلال الفترة المقبلة للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، ولو لم تلتزم المدارس بتلك الإجراءات سيكون هناك إجراءات من الوزارة ضد تلك المدارس.