وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية مع المحافظين

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم الاثنين ، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية والتى تشمل محافظات : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأجرت د.منال عوض عدداً من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان فى مواعيدها المحددة وتوفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

ومن جانبهم أشار المحافظين إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد كبير من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات خلال المرحلة الثانية وكذا تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت د. منال عوض ، ضرورة استمرار المتابعة الدورية للمحافظين والأجهزة التنفيذية علي مدار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت ، مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم.