اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وسط تأمين مكثف ومشاركة واسعة.. وحقوق الإنسان: 30 مراقبًا من 9 جنسيات يتابعون الحدث

إسراء عبدالمطلب

انطلقت صباح اليوم الإثنين، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ، وسط إجراءات أمنية مشددة، واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع. 

وتُجرى الانتخابات في هذه المرحلة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية.

ويخوض الانتخابات في المرحلة الثانية 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا فرديًا، بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم. وبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، وسط اصطفاف الناخبين منذ الثامنة صباحًا، مع مشاركة المرأة بشكل بارز كما هو معتاد في كل الاستحقاقات الانتخابية. 

ومن المقرر أن تعلن نتائج المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل، مع تحديد مواعيد جولة الإعادة للداخل والخارج في حال الحاجة إليها، على أن تُعلن نتيجتها يوم 25 ديسمبر.

خطة أمنية شاملة لضمان سير الانتخابات بسلاسة

في الوقت نفسه، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين شاملة تشمل كافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات الـ13. وذكر مصدر أمني رفيع المستوى أن الخطة تضمنت انتشارًا أمنيًا مكثفًا بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية ومراكز التجمعات. 

وتم تدعيم الخدمات الأمنية بتشكيلات سريعة الحركة، وعناصر البحث الجنائي، وقوات التدخل السريع، مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة. كما تم نشر وحدات أمنية ثابتة ومتحركة لملاحظة الحركة المرورية وتسهيل وصول الناخبين، وضمان مناخ انتخابي آمن ومنظم.

تيسيرات انتخابية وتحذيرات للالتزام بالضوابط

وتأتي المرحلة الثانية بعد أحداث ساخنة في المرحلة الأولى، التي أدت إلى إلغاء الاقتراع في 19 دائرة في 7 محافظات نتيجة الخروقات، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقق من الشكاوى والتأكد منها. 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على التشديد على الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، وخاصة فترة "الصمت الدعائي"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، والتي قد تصل إلى إبطال اللجان المخالفة.

كما حرصت الهيئة على تقديم التيسيرات للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تحديد معظم اللجان الفرعية في الطوابق الأرضية وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR code) لتسهيل الحصول على معلومات حول التصويت. 

وتُجرى الانتخابات تحت متابعة العديد من البعثات الدولية، منها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

انتخابات مجلس النواب

من جانبه، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن البعثة الدولية للمنظمة تتابع مجريات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية بمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والسويس، من خلال ستة فرق تشمل فريق غرفة العمليات المركزية وخمسة فرق ميدانية تغطي مختلف المناطق، بالإضافة إلى فرق تغطي الدلتا وإقليم قناة السويس.

وأضاف شلبي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فريق متابعة المرحلة الثانية يضم 30 مراقبًا من تسع جنسيات، تشمل مصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس واليمن وفلسطين والأردن وهولندا، ويغطي 20 لجنة عامة في ثماني محافظات خلال اليومين، مع التركيز على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وتجنب المخالفات التي سجلت في المرحلة الأولى.

وأشار شلبي إلى أن المرحلة الأولى شملت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر، وراقبها 29 متابعًا من تسع جنسيات. ولفت إلى أن نتائج المراقبة اتفقت مع ما رصدته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ألغت النتائج في 19 دائرة، بينها 8 دوائر ترى بعثة المنظمة أن الخروقات التي سجلت فيها تتطلب إعادة التصويت لضمان صحة النتائج النهائية.

انتخابات مجلس النواب الانتخابات مجلس النواب النواب حقوق الإنسان

