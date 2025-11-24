القائم بأعمال وزير البيئة: ينبغي الحرص على النزول للتصويت بانتخابات النواب

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 ، صباح اليوم في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى .

وعقب الإدلاء بصوتها .. أكدت د. منال عوض أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجباً وطنياً يعكس وعي المصريين ، كما أنه حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت ، وينبغي الحرص على النزول للتصويت ، وإظهار المشاركة الإيجابية للمواطنين وممارسة حقهم بحرية كاملة .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات المرحلة الثانية قامت بكافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم .