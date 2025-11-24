قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مشروع الدلتا الجديدة ركيزة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي

مشروع الدلتا الجديدة
مشروع الدلتا الجديدة
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم لمتابعة مستجدات مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة.

وقال  عادل عتمان إن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتعزيز قدرات الدولة في إدارة مواردها المائية بما يواكب الزيادة السكانية والاحتياجات المستقبلية، مشيرًا إلى أن متابعة الرئيس المستمرة لخطوات التنفيذ تؤكد حرص الدولة على إنجاز المشروع وفق أعلى معايير التخطيط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدلتا الجديدة ليست مشروعًا زراعيًا فقط، بل منظومة تنموية متكاملة تشمل التوسع في استصلاح الأراضي، وتطبيق نظم ري حديثة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى دعم الصناعات الغذائية والتجمعات الزراعية الحديثة.

وأكد أن نسب الإنجاز التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وعلى رأسها تنفيذ 85% من المسار الناقل لمياه الري، تعكس حجم الجهد المبذول لتحقيق نقلة نوعية في الرقعة الزراعية المصرية، موضحًا أن هذا المشروع يمثل «ضمانة حقيقية لمستقبل الأمن الغذائي المصري».

