«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
يسرا ودرة وياسمين رئيس ترقصان على "اللي حبيته أذاني" لحنان أحمد

قدمت المطربة الشعبية حنان أحمد الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "الست لما"، والمنتظر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر، بعدما أنتهى صناعه من تصويره بشكل كامل.

الأغنية تحمل اسم "اللي حبيته أزاني" وهي من كلمات حسام موكا ومن الحان وليد سماره وهي من توزيع أشرف البرنس، وتم غناءها ضمن أحداث العمل بطريقة أظهرت عفوية شديدة من جانب أبطاله وعلى رأسهم بطلة العمل النجمة يسرا التي رقصت على الأغنية ضمن أحداث العمل المنتظر عرضه .

وشهد المشهد الذي تم تقديم الأغنية خلاله حفل زفاف بداخل أحداث العمل وتم رقص كافة أبطاله عليه بجانب يسرا كلا من درة وياسمين رئيس ودنيا سامي وسط حالة كوميدية تظهر قصة العمل .

قصة فيلم الست لما 
فيلم "الست لما" يتطرق إلى العديد من قضايا المرأة وينتصر لها؛ حيث تظهر يسرا خلال الأحداث بدَور سيدة متزوجة من ماجد المصري. وهي شخصية قوية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال.

أبطال فيلم الست لما 
فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين، العمل من تأليف مصطفى بدوى وشارك في الكتابة كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب.

أخر أعمال يسرا 
يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم شقو الذي تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2024، وشاركت فى بطولته بظهور خاص إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

يذكر  أن آخر أعمال الفنانة حنان أحمد كانت أغنية “كلها جاية الفترة الجاية”، والتي تجاوزت حاجز 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، وجاءت بتوقيع حريقة برودكشن وكلمات وائل المرشدي وعزف إيهاب الهطيل.

الست لما يسرا درة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

انتخابات مجلس النواب 2025

الائتلاف المصري: الإشارات اليدوية والأطفال أدوات الدعاية في المرحلة الثانية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يشارك في العملية الانتخابية ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

أقبال كبير من المواطنين أمام لجان الانتخابات 2025 بمحافظة الشرقية

إقبال كبير من المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

