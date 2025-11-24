لقياس السكر والضغط.. فرق طبية داخل لجان جنوب سيناء للكشف على الناخبين

انتشرت الفرق الطبية داخل وخارج لجان انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة جنوب سيناء، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، خلال توافدهم على مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق البرلماني، والتي من المقرر أن تستمر حتى مساء غدًا الثلاثاء.

وأقبل عدد كبير من المواطنين على الفرق الطبية للاطمئنان على صحتهم، من خلال الخضوع لتحليل السكر وقياس الضغط،، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية الخاصة بتوقيع الكشف في مختلف التخصصات.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، للقائمة.