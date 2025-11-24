قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية لدولة أذربيجان، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي استضافتها القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزير التنمية الرقمية والنقل، عن الجانب الأذري.

ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال مناقشة مختلف مجالات التعاون المشتركة ضمن أعمال اللجنة.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان

وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، وتنامي الحوار على المستويات كافة، بالإضافة إلى توسيع التعاون في الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة، وهو ما شكل قاعدة متينة للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية–الأذرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى نتائج الزيارة الناجحة لفخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان لمصر في يونيو 2024، والتي أسفرت عن توقيع سبع وثائق تعاون متعددة في مجالات الاقتصاد، التحول الرقمي، الكهرباء، البترول والغاز، الشباب والرياضة، والترويج للاستثمار، إلى جانب اتفاقيات جديدة لدعم النقل، الصناعة الدوائية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية في الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء.

كما أكدت حرص مصر على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، مع التركيز على خلق بيئة يمكن من خلالها للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية، والاستفادة في الوقت نفسه من السوق المتنامية والمناخ الاستثماري الجاذب.

الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان الهيدروجين الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تكشف لـ صدى البلد عن أصعب مشاهدها في مسلسل «لينك».. فيديو

ضيفات شرم الشيخ

يسرا وإلهام وهالة وصابرين يصلن شرم الشيخ .. صور

الفنانة غادة طلعت

غادة طلعت تنتهي من تصوير مسلسل لعبة جهنم بطولة محمد فراج | خاص

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد