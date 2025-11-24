قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة هامة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

أيمن العشري
أيمن العشري
ولاء عبد الكريم

أكّد أيمن العشري رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على  أهمية السعي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، وتعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك علي خلفية  المُنتدى المصري الصيني اليوم الإثنين.
وأضاف ( العشري )  أن هذا المنتدى يعتبر خطوة هامة وجديدة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، التي ترتكز على تاريخ طويل من الحضارات والتي تحولت  إلى شراكة استراتيجية حديثة قادرة على تحقيق مصالحنا المشتركة. 

مصر والصين شراكة استراتيجية 

فبينما تواصل الصين نموها كأحد أهم شركائنا التجاريين، فنحن في مصر نرى في الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية دليلاً على الثقة في إمكانياتنا الاقتصادية الواعدة.
وأشار  رئيس غرفة القاهرة إلى الدعم والتشجيع الذي تُقدمه القيادة السياسية المصرية ، لافتًا إلى أن مصر هي بوابة استثمارية هامة ، ونُدرك تمامًا الأهمية التجارية الكبيرة لمصر في سياق مبادرة الحزام والطريق، حيث تظل قناة السويس هي الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ، ولهذا فإننا نسعى مع شركائنا الصينيين لتعظيم الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي بما في ذلك إقامة مناطق لوجستية تُساهم في تنشيط حركة التجارة بين بلدينا والعالم.
وتابع ( العشري ): مهمتنا في الغرفة التجارية هي العمل كجسر يربط بين مجتمعات الأعمال ، ولهذا فإننا نُركز جهودنا على تطوير العلاقات الاقتصادية لتنشيط حركة التصدير والاستيراد ،وتوفير كل التسهيلات والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وإيجاد سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة، الصحة، التعدين، اللوجستيات، والمواصلات.
وقال ( العشري ) : إننا نؤمن بأن هذا التعاون هو نموذج للنمو المُستدام والازدهار المتبادل الذي يُفيد اقتصاد البلدين ، ونتطلع إلى أن يخرج هذا المُنتدى بتوصيات عملية تُترجِم هذه الرؤية إلى مشاريع استثمارية وشراكات تجارية ناجحة.
 

