توك شو

نورا سمير: اليوم الأول من المرحلة الثانية يشهد إقبالاً كثيفاً بعد ساعات العمل

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

أكدت المراسلة نورا سمير، استمرار متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، موضحةً أن النصف الثاني من اليوم شهد إقبالاً كثيفاً داخل اللجان، نظراً لأنه يوم عمل داخل مصر؛ ما أدى إلى تزايد أعداد الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل وفترات الراحة.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد الانتخابي اكتمل بحضور جميع الفئات العمرية من الرجال والشباب وكبار السن، إضافةً إلى مشاركة واضحة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تصدرت النساء المشهد كما اعتدن في مختلف الاستحقاقات الدستورية منذ اليوم الأول وحتى لحظة البث.

وتابعت، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم حتى الآن، لافتةً إلى ملاحظة وجود وكلاء المرشحين داخل اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأوضحت أنه من المقرر أيضاً تواجدهم داخل لجان الفرز بعد انتهاء التصويت اليوم، حيث سيتم تسليم كل وكيل محضراً رسمياً بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأفادت نورا سمير بأن القاهرة تحمل كتلة تصويتية تتجاوز 8 ملايين ممن يحق لهم التصويت داخل اللجان الانتخابية، موزعين على 19 لجنة عامة.

وأكدت أن المصريين يعيشون مشهداً انتخابياً مهماً ومرحلة جديدة لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان لمدة خمس سنوات مقبلة.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب سير العملية الانتخابية العملية الانتخابية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

