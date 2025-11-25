الأنبا باخوم يشارك في اجتماع اتحاد الراهبانيات النسائية بمصر

شارك نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في اجتماع اتحاد الراهبانيات النسائية بمصر، وذلك بمقر دير راهبات القديس شارل بورومي، بباب اللوق.

كيف يختار الله الفقراء؟

وقدم الأب المطران شرحًا لوثيقة قداسة البابا لاون الرابع عشر "لقد أحببتك"، متناولًا عدة أفكار، من بينها: كيف يختار الله الفقراء؟، ويُظهر لهم ذاته، وكيف يهبنا محبته المجانية.

واختتم اللقاء بالقداسٍ الالهي، والذي تضمّن عظة بمناسبة عيد يسوع الملك في الطقس اللاتيني، حيث طلب الجميع من الرب، أن يملك على حياتنا، فنحيا معه فردوسًا على الأرض. آمين.