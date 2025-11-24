دوري السوبر ليج يرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلنت شركة A22، المروجة لدوري السوبر ليج، عن رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن ما وصفته بسوء استغلال يويفا لمركزه المهيمن في سوق مسابقات الأندية الأوروبية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن الشركة بدأت، في 21 نوفمبر 2025، الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية النزاعات وفقًا للقانون الإسباني، كخطوة تمهيدية قبل رفع الدعوى الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قدمت الشركة طلبًا رسميًا ليويفا في ديسمبر 2024 للاعتراف بدوري السوبر ليج، مستوفٍ جميع متطلبات محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة دخلت بعد ذلك في مفاوضات استمرت سبعة أشهر مع يويفا بين مارس وسبتمبر 2025، في محاولة للتوصل إلى حل شامل للنزاعات، وقدمت خلال تلك المفاوضات تنازلات كبيرة في مجالات تحسين النظام، تحديث الحوكمة، وتطبيق منصة بث متطورة بأسعار مناسبة للجماهير، إلا أن المفاوضات لم تُثمر عن اتفاق.

وأوضحت الشركة أن الخطوة القانونية تأتي بعد فشل المفاوضات، مشيرةً إلى أن الدعوى ستضاف إلى دعوى أخرى يعتزم نادي ريال مدريد رفعها، كما أعلن رئيسه فلورنتينو بيريز، لتتجاوز قيمة التعويضات الإجمالية 4.5 مليار يورو.