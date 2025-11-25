انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان المرحلة الثانية من انتخابات "النواب" في 13 محافظة

قبل نحو ثلاث ساعات من موعد فتح صناديق الاقتراع لليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تشمل 13 محافظة، شهد محيط اللجان والمقار الانتخابية انتشاراً أمنياً مكثفاً، استعداداً لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، صباح اليوم الثلاثاء، قيام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.



وفي السياق ذاته، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات الـ13، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البُعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 قد بدأت أمس، على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، فيما ستُجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر المقبل.



وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، يتنافس بها المترشحون بالنظام الفردي عبر 73 دائرة انتخابية، بإجمالي 1316 مترشحاً.



وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث عدد الدوائر الانتخابية، بإجمالي 19 دائرة انتخابية يتنافس بها 205 مترشحين، ثم محافظة الدقهلية، بإجمالي 10 دوائر انتخابية يتنافس بها 288 مترشحاً، ثم محافظة الشرقية، بإجمالي 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 253 مترشحاً، ثم محافظة الغربية، بإجمالي 7 دوائر انتخابية يتنافس بها 140 مترشحاً، ثم محافظة القليوبية، بإجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 71 مترشحاً، ومحافظة المنوفية، بإجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 125 مترشحاً.



وجاء في الترتيب التالي محافظة كفر الشيخ، بإجمالي 4 دوائر انتخابية يتنافس بها 88 مترشحاً، ثم محافظة الإسماعيلية، بإجمالي 3 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مترشحاً، ثم محافظة دمياط، بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 39 مترشحاً، ومحافظة بورسعيد، بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 20 مترشحاً، ومحافظة جنوب سيناء، بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 15 مترشحاً، ومحافظة شمال سيناء، بإجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 12 مترشحاً، ومحافظة السويس، بدائرة انتخابية واحدة يتنافس بها 18 مترشحاً.

