ملف سيارات ذوي الهمم في مأزق.. والرابطة تطالب بمراجعة عاجلة

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ضرورة مراجعة ملف سيارات ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ومراعاة ظروفهم الخاصة.

غرامات كبيرة تزيد الأعباء على المستفيدين

أوضح أبو المجد ، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة القاهرة والناس، أن الغرامات المفروضة على الأرضيات مرتفعة جدًا، لافتًا إلى أن هناك سيدة اضطرت للحصول على قرض لشراء سيارتها وما زالت تسدد القرض، إضافة إلى الغرامات، ما ضاعف العبء المالي عليها.

الحاجة لتوازن بين القانون ودعم ذوي الهمم

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة إيجاد حلول عادلة توازن بين تطبيق القانون من جهة، ودعم ذوي الهمم من جهة أخرى، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم أعباء مالية غير مبررة.