قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة فرنسية في مصر.. تسريب صور مرسيدس G-Class

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بأقل من 400 ألف.. أرخص سيارة فرنسية "فابريكا" في السوق المصري
كشف تقرير أن هناك طراز فرنسي يُعد الأرخص في السوق المصري بسعر يقل عن 400 ألف جنيه. السيارة تنتمي إلى فئة اقتصادية، مع تصميم بسيط وتكاليف تشغيل منخفضة، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن سيارة يومية من ماركة فرنسية موثوقة.
 

تسريب صور من مرسيدس G-Class الكهربائية بحجمها الصغير
تم تسريب صور لطراز كهربائي جديد من مرسيدس G-Class لكن بحجم أصغر، ما قد يشير إلى نسخة مدمجة من легенدارية SUV الفاخرة. التصميم الخارجي يحتفظ بطابع G-Class التقليدي، بينما من المتوقع أن تكون مزودة ببطارية فعّالة وقدرة أداء قوية.
 

لماذا تحاول BYD التخلص من شاشاتها الدوارة في السيارات الحديثة؟
كشفت BYD عن خطط لإلغاء الشاشات الدوارة في بعض طرازاتها الحديثة، لأن الشركة ترى أنها قد تسبب تشتيتًا أثناء القيادة وتُكلف الكثير في التصنيع. بدلاً منها، قد تعتمد على وحدات شاشة ثابتة أكبر وأفضل أداءً من الناحية الوظيفية.
 

بقوة 900 حصانًا.. مرسيدس تستعد لإطلاق نسخة كهربائية من GLC بفتيس وهمي
تستعد مرسيدس لإطلاق GLC كهربائية مطوّرة بقوة تصل إلى 900 حصان تقريبًا، مزوّدة بتقنية "فتيس وهمي" لتمكين السائق من الشعور بتغيير التروس دون استخدام ناقل حركة فعلي. السيارة قد تجمع بين الأداء الرياضي والقيادة الكهربائية الفاخرة.
 

تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت
أشارت تويوتا إلى احتمال إطلاق نسخة أوسع من شاحنة هايلوكس لتلبية احتياجات العائلات ومحبي السفر، ونوهت أيضًا إلى عودة طراز GR سبورت الرياضي في إصدار جديد يعكس الأداء العالي.
 

أخبار السيارات سيارات فرنسية سيارات مستعملة مرسيدس G class سيارات كهربائية تسريب سيارات byd مرسيدس GLC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها من تهمة تجارة الأعضاء

ترشيحاتنا

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

بالصور

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة يغزو السوشيال ميديا

Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا
Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة الذي غزا السوشيال ميديا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد