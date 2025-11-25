أخبار السيارات| أرخص سيارة فرنسية في مصر.. تسريب صور مرسيدس G-Class

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

بأقل من 400 ألف.. أرخص سيارة فرنسية "فابريكا" في السوق المصري

كشف تقرير أن هناك طراز فرنسي يُعد الأرخص في السوق المصري بسعر يقل عن 400 ألف جنيه. السيارة تنتمي إلى فئة اقتصادية، مع تصميم بسيط وتكاليف تشغيل منخفضة، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن سيارة يومية من ماركة فرنسية موثوقة.



تسريب صور من مرسيدس G-Class الكهربائية بحجمها الصغير

تم تسريب صور لطراز كهربائي جديد من مرسيدس G-Class لكن بحجم أصغر، ما قد يشير إلى نسخة مدمجة من легенدارية SUV الفاخرة. التصميم الخارجي يحتفظ بطابع G-Class التقليدي، بينما من المتوقع أن تكون مزودة ببطارية فعّالة وقدرة أداء قوية.



لماذا تحاول BYD التخلص من شاشاتها الدوارة في السيارات الحديثة؟

كشفت BYD عن خطط لإلغاء الشاشات الدوارة في بعض طرازاتها الحديثة، لأن الشركة ترى أنها قد تسبب تشتيتًا أثناء القيادة وتُكلف الكثير في التصنيع. بدلاً منها، قد تعتمد على وحدات شاشة ثابتة أكبر وأفضل أداءً من الناحية الوظيفية.



بقوة 900 حصانًا.. مرسيدس تستعد لإطلاق نسخة كهربائية من GLC بفتيس وهمي

تستعد مرسيدس لإطلاق GLC كهربائية مطوّرة بقوة تصل إلى 900 حصان تقريبًا، مزوّدة بتقنية "فتيس وهمي" لتمكين السائق من الشعور بتغيير التروس دون استخدام ناقل حركة فعلي. السيارة قد تجمع بين الأداء الرياضي والقيادة الكهربائية الفاخرة.



تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

أشارت تويوتا إلى احتمال إطلاق نسخة أوسع من شاحنة هايلوكس لتلبية احتياجات العائلات ومحبي السفر، ونوهت أيضًا إلى عودة طراز GR سبورت الرياضي في إصدار جديد يعكس الأداء العالي.

