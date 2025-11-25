قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نزاهة يشيد بإجراءات الأمن لضبط المشهد الانتخابي ويرفض واقعة اقتحام مركز فارسكور

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
الديب أبوعلي

واصل فريق البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، حيث يتواجد المتابعون الدوليون في 10 محافظات، وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وقال كوفي كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة، خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من مدرسة القناة في بورسعيد – اللجنة الفرعية رقم 7، إن العمل داخل اللجنة يسير بشكل منظم، مشيداً بحسن تعاون القاضي المسؤول وفريقه، ودورهم في تسهيل الإجراءات الانتخابية للمواطنين.

وأشار كانكام، إلى أن فريق المتابعة لاحظ موقفاً داخل اللجنة، حيث حاول أحد الناخبين التقاط صورة، وتم التعامل معه بهدوء من قبل القاضي، في إطار تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن التعليمات المعلّقة داخل اللجنة تسهم في توضيح خطوات التصويت وتسهيل العملية على الناخبين.

ومن داخل مدرسة الشهيد الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية، أشارت السيدة إيفا، المتابعة الدولية ضمن ائتلاف نزاهة، إلى أن فريق المتابعة لاحظ وجود كثافة في توافد المواطنين، مشيدة بسير العملية الانتخابية داخل اللجنة بصورة جيدة حتى الآن.

كما أعربت عن اهتمامها بوجود عناصر شرطية من النساء ضمن القوة المكلفة بالتأمين، إلى جانب الحضور الملحوظ للنساء بين الناخبين، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على المشاركة المجتمعية الواسعة.

كما أشار فريق المتابعة، إلى أن مجموعة خدمات طبية، تتواجد أمام عدد من اللجان لتقديم رعاية طبية سريعة للناخبين عند الحاجة، وأن استقبال فريق المتابعة في مدرسة الشهيد الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية كان ودياً، والإجراءات داخل اللجنة تسير وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها في العملية الانتخابية.

ولاحظ أعضاء البعثة الدولية، أن هناك كثافات تصويتية مرتفعة في بعض اللجان الانتخابية، وهو ما يستلزم زيادة عدد الصناديق والتجهيزات اللازمة لتسهيل وتسريع عملية الانتخابات، وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء اللجان العامة بسحب الكثافات التصويتية وتزويد اللجان بصناديق الاقتراع والسواتر لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بدلا من انتظارهم بطوابير لتيسير العملية الانتخابية عليهم.

ورصد المتابعون الدوليون، وجود إقبال كثيف على لجنة مدرسة الزهويين بدائرة قليوب بمحافظة القليوبية.

وفي محافظة القاهرة، لاحظ المتابعون الطوابير الممتدة للتصويت في مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات، وأمام لجنة مدرسة صلاح سلام الثانوية العسكرية بنين بحلوان.

وتابعت البعثة الدولية، ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، من التعامل الإيجابي مع الشكاوى التي تمثل مخالفات انتخابية واضحة، حيث تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لقيامه بكسر الصمت الانتخابي، وذلك حال قيامه باستخدام إحدى مكبرات الصوت من مضيفة إحدى القرى بمحيط الدائرة لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.

وكذا القبض على شخصين في دائرة السلام أول بالقاهرة، بعد قيامهم بتسليم بطاقات شخصية للمواطنين ومبالغ مالية مقابل إدلائهم بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، بالإضافة للقبض على سيدة في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خلال جمعها بطاقات شخصية لعدد من السيدات للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل تحصلهم على سلع تموينية.

ويؤكد ائتلاف نزاهة، على أن المواجهة الحازمة للمخالفات التي يقوم بها أنصار بعض المرشحين، تمثل أحد أبرز النقاط الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري، وتعكس تحولًا إيجابيًا في مواجهة المخالفات بشكل سريع وحاسم، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، وأن تعبر النتيجة عن الإرادة الحرة للناخبين في اختيار من يمثلهم في البرلمان، وتعزز ثقة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات

ويدعو ائتلاف نزاهة، المرشحين وأنصارهم بالالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية للانتخابات، حيث يرفض الائتلاف واقعة اقتحام أحد المرشحين وعدد من أنصاره مركز شرطة فارسكور بدمياط، بالإضافة لواقعة اقتحام نجل أحد المرشحين، للجنة مركز الستاموني بمركز بلقاس بالدقهلية، وتكسير صناديق الاقتراع وبعثرة الأوراق الانتخابية، بما يؤثر على البيئة الانتخابية الآمنة والمستقرة والمنضبط، فيما يدعو ائتلاف نزاهة، المرشحين بسرعة التقدم بأي شكاوى للجهات المعنية بما يضمن مواجهة أي مخالفات وفق القوانين المنظمة للانتخابات.

ائتلاف نزاهة مجلس النواب المصري القاهرة دمياط مركز شرطة فارسكور بدمياط مركز شرطة فارسكور انتخابات مجلس النواب انتخابات المرحلة الثانية محافظات المرحلة الثانية

