جامعة القاهرة تبرز حصاد أكبر حملة توعوية داخل الجامعة لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرا شاملا حول الأنشطة والفعاليات التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة في إطار حملتها التوعوية بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات التي تم الإعلان عنها خلال الاسابيع الماضية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدات الدعم النفسي والإرشاد الطلابي.

مخاطر التعاطي وإدمان المخدرات

تضمن التقرير عرضا مفصلا عن الندوات والمحاضرات وورش العمل والمسابقات التى شاركت فيها كليات الطب البشري، والإعلام، والتمريض، والحقوق، والآداب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، والنانوتكنولوجي للدراسات العليا، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتجارة، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات الإفريقية العليا.

وقد تركزت الفعاليات والأنشطة حول سبل المواجهة المجتمعية والإعلامية، والطبية، وطرح بروتوكولات للعلاج وإعادة التأهيل، وكشف الآثار المدمرة للمخدرات على الفرد والمجتمع، وتنظيم مسابقات متعددة الأهداف، وتمت استضافة نخبة من الأساتذة والخبراء فى تخصصات مختلفة، لتتكامل زوايا المعالجة عبر مختلف فعاليات أكبر حملة توعوية شهدتها الجامعة فى إطار دورها التنويري والمجتمعي.

وأوضح د.محمد سامي عبدالصادق، حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها من أجل حماية عقول ووجدان طلابها من أي انحرافات فكرية أو سلوكية، والعمل علي تحصينهم ضد مخاطر الإدمان، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تجدد التزامها بحماية شبابها عبر أكبر حملة توعوية ضد المخدرات.

ومن جانبه، أكد د.محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن حماية الطلاب من أخطار المخدرات مسئولية أساسية للجامعة، لا تقل أهمية عن الدور الأكاديمي الذي تقوم به الجامعة لحماية صحة المجتمع، وأن إدارة الجامعة تحرص على تزويد طلابها بالمعرفة والسلوكيات الصحية التي تمكّنهم من مواجهة أي تحديات قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم.

وأشار التقرير، إلي تنظيم كلية الإعلام، تحت إشراف د.ثريا البدوي عميد الكلية، ندوة توعوية بعنوان: "المواجهة الرقمية للمخدرات" حاضر خلالها كل من الدكتور محمد شافعي عبد الحميد، مشرف البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة جيهان عبد الحميد، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون، وتناولا خلالها خطورة الإدمان وضرورة تضافر الجهود المجتمعية والإعلامية لمواجهته، وضرورة تأهيل الشباب وتوعيتهم بخطورة التعاطي، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في نشر الرسائل التحذيرية والتوعوية، وتقديم محتوى تثقيفي يخدم المدمن وأسرته والمجتمع المحيط به.

وأضاف التقرير، تنظيم عدد من أقسام كلية طب قصر العيني تحت إشراف د.حسام صلاح عميد الكلية، عدة فعاليات للتوعية من خطر المخدرات حيث نظم قسم الباطنة محاضرة استرشادية للطلاب، كما نظم قسم الطب المهني والبيئي بالتعاون مع المركز القومي للسموم، يوم علمي بعنوان "أبعاد الإدمان في جيل الشباب" بحضور أساتذة الطب المهني والبيئي واستشاري السموم الإكلينيكية، ود.نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم في قسم الطب المهني والبيئي، ونخبة من الأطباء المتخصصين في التأهيل النفسي للمرضى الإدمان، وتم خلاله مناقشة عدد من المحاور الرئيسية أبرزها: الفهم العلمي لآليات الإدمان، ومناقشة العلاقة بين الضغوط النفسية وبيئة العمل وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز السلوك الإدماني، والتحديات والسلوكيات الجديدة بين شباب الجامعات، والتعرف على بروتوكولات العلاج الحالية وكيفية إعادة التأهيل، وعرض بعض التجارب الواقعية في التعافي وعرض عدد من حالات التسمم الحادة بالمخدرات.

وتطرق التقرير، إلى تتظيم قسم الجلدية بكلية طب قصر العيني ندوة توعوية تحت شعار "لا للمخدرات" حاضر فيها مجموعة من المدرسين المساعدين المتخصصين في الأمراض الجلدية، وهم: الدكتورة منار سعيد، الدكتورة يمنى عاصم، والدكتورة هدير خضر.، كما صمم قسم الصحة العامة وطب المجتمع ملصقا ركز على توضيح مخاطر الادمان وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية.

وأوضح التقرير، تنظيم كلية التمريض تحت إشراف د. فاطمة عابد عميد الكلية، 4 ندوات كبري استفاد منها نحو 1500 طالب وطالبة للتعريف بأضرار المخدرات وتأثيرها علي الفرد والمجتمع، ودور الصندوق العلاجي والوقائي وما يقدمه الخط الساخن من خدمات، والعقوبات التي يصدرها القانون بشأن تعاطي وحيازة وبيع المواد المُخددرة، بالإضافة غلي تصحيح الشائعات المغلوطة والإجابة على الاستفسارات.

ورصد التقرير، تنظيم كلية الحقوق تحت إشراف د.محمد سامح عمرو، ندوة بعنوان "مواجهة مخاطر انتشار المواد المخدرة وتأثيرها المدمر على شبابنا" وحاضر فيها كل من: د. أميرة حنفي، ود. محمد سيد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

ونظمت كلية الآداب بإشراف د.نجلاء رأفت عميدة الكلية، عددا من الأنشطة والفعاليات من خلال بيت التطوع مع إقامة دبلوم مكافحة الادمان.

كما أوضح التقرير، تنظيم كلية العلاج الطبيعي تحت إشراف د. أمل يوسف عميد الكلية، ندوة حول تأثير إدمان المخدرات علي الفرد والمجتمع حاضر خلالها د. هدي سعيد وشهدت حضورًا واسعًا من منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أما كلية الصيدلة فقد نظمت حملة توعية الكترونية وميدانية تحت شعار "عشها بصحة" استفاد منها 20 ألف متابع علي وسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلي استفادة 2000 طالب بمقر الكلية.

وتابع التقرير، تنظيم كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف د.جيهان عزام عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان: "دور الرياضة والتربية الحركية في مكافحة التعاطي والإدمان وتعزيز الوعي المجتمعي" بهدف نشر ثقافة الوعي المجتمعي لدى الشباب، وتعزيز دور الرياضة في الوقاية من السلوكيات السلبية،وتنمية قيم الانتماء والمثابرة والتوازن النفسي والجسدي من خلال الممارسة الحركية السليمة، حاضر خلالها د. جيهان عزام عميد الكلية، وورشة عمل بعنوان:"دور الفنون في مكافحة التعاطي والإدمان وتعزيز الوعي المجتمعي" قدمتها د. نهى مصطفي مدرس التربية الفنية بالكلية لتعريف الطلاب بأهمية الفنون في بناء الشخصية الإيجابية، ودورها في الوقاية من السلوكيات السلبية، إلي جانب تنظيم لجنة الدعم والإرشاد النفسي بالكلية حملة توعوية بعنوان "قوتك فى ارادتك " للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، وتنظيم حدة إدارة الأزمات والسلامة المهنية بالكلية ورشة تدريبية بعنوان:"خليك إيجابي - شباب واع،.. مجتمع آمن: دور الشباب في مكافحة الإدمان وتعزيز الوعي".

كما تطرق التقرير، إلي تنظيم كلية التربية النوعية، تحت إشراف د.طارق سمير عميد الكلية، مسابقة لتصميم ملصق توعوى تحت شعار" لا للتعاطى .. حياتك غالية"، بهدف رفع الوعى بين طلاب الكلية ومنتسبيها من خطر التعاطى والادمان، وتنظيم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تحت رعاية د. رباب الشريف عميد الكلية، ندوة بعنوان "المخدرات خطر يهدد الأمن القومي المصري" حاضر خلالها د. أماني عبد الفتاح.

وأشار التقرير، إلي تنظيم كلية طب الأسنان تحت إشراف د.جيرالدين محمد أحمد عميد الكلية، ندوة للتوعية بأخطار تعاطي المواد المخدرة حاضر خلالها د.مروة مدحت الاستاذ المساعد بقسم الادوية و السموم بكلية الصيدلة ورئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية.

ونظمت كلية الطب البيطري تحت إشراف د.أحمد سمير عميد الكلية ندوة توعوية استفاد منها نحو 150 طالب وطالبة للتوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها،

كما نظمت كلية التجارة تحت إشراف د. لبني فريد عميد الكلية ندوة توعوية استفاد منها عدد كبير من الطلاب ومنتسبي الكلية وتم خلالها تعريفهم بأخطارالمخدرات، وطرق الوقاية منه.

وأضاف التقرير، أن كلية العلوم قد نظمت تحت إشراف د. سهير رمضان عميد الكلية، ندوة توعوية بعنوان " معا ضد الإدمان" بحضور د. جمال فرويز استشاري الطب النفسي، ود. منى زايد استشاري العلاج النفسي بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، ود. ابراهيم مرشدي مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، ود.. محمد مصطفى أستاذ السموم و المخدرات بمصلحة الطب الشرعي.، وبمشاركة متميزة لصندوق مكافحة الإدمان، وتناولت الندوة مفهوم الإدمان بمستوياته المختلفة، من مجرد فكرة أو تجربة عابرة إلى مرحلة التعلق النفسي والسلوكي التي تُقيّد حرية الفرد وتؤثر على توازنه النفسي والاجتماعي، وأنواع الشخصيات الإدمانية، أنواع المخدرات، أعراض الانسحاب، الإدمان الرقمي، المشاكل المصاحبة للإدمان وعلاج الإدمان.

كما استعرض التقرير، تنظيم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت إشراف د. ممدوح إسماعيل عميد الكلية، ندوة بعنوان "نحو مجتمع خالٍ من الإدمان: مبادرات مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في التثقيف والوقاية"، حاضر فيها كل من: أ. وليد الحمد ربيع مسؤول الدعم الفني لبرامج العدالة الشبابية والأحداث في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأ/ليلي عمرو عثمان مسئول بالشبكة الشبابية الاقليمية التابعة لمكتب الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة.

وفى كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت إشراف د.عطية الطنطاوي عميد الكلية، تم تنظيم ندوة بعنوان "المخدرات خطر يهدد الأمن القومي المصري"، حاضر خلالها د. أماني عبدالفتاح استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني، كما تم وضع ملصقات بالكلية للتوعية بمخاطر الإدمان، وتخصيص أعضاء هيئة التدريس ١٠ دقائق فى بدايه كل محاضرة للحديث عن أضرار الإدمان على الفرد والأسرة والمجتمع.

ونظمت كلية الزراعة تحت إشراف د. أيمن يحيى أمين عميد الكلية ندوة تحت عنوان "الادمان...فقدان حريه الاختيار"، حاضر فيها كلا من : اللواء طبيب محمد رضا الفقى أستاذ الطب النفسى والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية، وا/ ولاء عيسي استشاري تدريب بالمعهد العربي للتدريب، وا/نهي موسي لايف كوتش حدود وعلاقات معتمدة من ICF، و تم خلالها استعراض الاستراتيجيات الجديدة للخروج من مأزق الادمان، والأسباب النفسية والاجتماعية للادمان علي الفرد والاسرة والمجتمع، والفرق بين الإدمان كمفهوم تقليدي والإدمان النفسي والسلوكي وعلاقته بغياب الحدود الشخصية.

وتتوجه إدارة جامعة القاهرة بالشكر والتقدير لكل من شارك في هذه الحملة التوعوية، من قيادات جامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكافة الكليات والمعاهد المشاركة، تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح هذه الحملة الوطنية، والتي عكست روح المسئولية المجتمعية والوعي الحقيقي بدور الجامعة في حماية شبابها وصون مستقبلهم، وتعزيز ثقافة الوقاية، وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على سلامته وصحته.