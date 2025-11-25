قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7 علامات مقلقة تهدد الاقتصاد الأمريكي رغم المؤشرات الوردية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
وكالات

رغم ما يبدو على السطح من متانة في أداء الاقتصاد الأمريكي، تكشف قراءات معمّقة عن مخاطر متصاعدة داخل قطاعات حيوية قد تنذر بانعطافة غير محسوبة في مسار النمو، فرغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 3% خلال الربعين الماضيين، واستمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا يبلغ 4.4%، تظهر تحت هذه المؤشرات العامة موجة من الاضطرابات التي قد تقود إلى تباطؤ حاد وربما ركود مفاجئ، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد.

ويحذّر اقتصاديون من أن البيانات الإجمالية الشاملة تخفي تقلبات غير محتملة، إذ تنتقل أسواق العمل أثناء الأزمات من وتيرة تدهور تدريجية إلى قفزات حادة في معدلات البطالة خلال فترات زمنية قصيرة. 

وفي الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات التوظيف مستقرة، تؤكد التجارب السابقة أن التحولات الكبرى غالباً ما تُكتشف بعد وقوعها.

وتعكس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت جانباً من هذا القلق؛ إذ أكد أن قطاعات اقتصادية عدة تعيش "ركوداً حاداً"، كاشفاً أن الإغلاق الحكومي الذي امتد 43 يوماً تسبب بخسائر دائمة للاقتصاد بنحو 11 مليار دولار. 

ورغم تفاؤله بتحسن النمو العام المقبل بدعم من خفض أسعار الفائدة وآثار التخفيضات الضريبية، أقرّ بأن القطاعات الحساسة لسعر الفائدة، وفي مقدمتها الإسكان، دخلت بالفعل مرحلة ركود.

وتستعرض قراءة تحليلية نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" سبع علامات قاتلة تهدد مسار الاقتصاد الأمريكي، وجميعها تتركز في قطاعات تُعدّ من أكبر مصادر التوظيف في البلاد:

1- الإسكان

تشهد شركات بناء المنازل تراجعاً في نشاطها مع ارتفاع المخزون غير المُباع، ما يدفعها إلى خفض عمليات البناء الجديدة. 

كما تشير تصاريح البناء إلى ضعف مستقبلي، ما يعني أن القطاع يحتفظ بعدد يفوق حاجته من العمال مقارنة بحجم نشاطه.

2- العقارات التجارية

انخفض الاستثمار في الهياكل التجارية خلال ستة أرباع متتالية. 

وتظهر مؤشرات المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين ركوداً في فواتير التصميم، ما يعني غياب بوادر انتعاش قريب في بناء العقارات غير السكنية.

3- المطاعم

تراجعت مبيعات سلاسل الوجبات السريعة مثل "شيبوتلي" و"سويت غرين"، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر. 

ومع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، تتعرض هوامش الربح لضغط حاد، فيما تشير بيانات الإنتاجية إلى زيادة أعداد الموظفين بشكل يفوق الحاجة، بما يمهد لموجة تسريح محتملة.

4- القطاع الحكومي

بينما يتركّز الضغط حالياً على مستوى الحكومة الفدرالية، بدأت حكومات الولايات والمقاطعات تواجه صعوبات مع انتهاء مخصصات كوفيد-19، ما يرجّح حدوث خفض في الوظائف على نطاق أوسع.

5- قطاع الشحن والنقل

انخفض عدد السفن الواردة من آسيا بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت حمولات السكك الحديدية بنسبة 6%، ومع تقلص البضائع، تتقلص الحاجة إلى السائقين والعمال، ما يرفع احتمالات حدوث خفض جماعي للوظائف.

6- التعدين والأخشاب

تتراجع التوظيفات الجديدة في قطاعي النفط والأخشاب بسبب انخفاض الأسعار دون مستويات الاستثمار المجدي، ما يؤدي إلى انكماش مستمر في الوظائف داخل هذه الصناعات.

7- التعليم العالي

تواجه الجامعات الأمريكية ضغوطاً بسبب تراجع معدلات الالتحاق وانخفاض التمويل الفيدرالي، ما يدفع المزيد من المؤسسات إلى تقليص موظفيها مع استمرار ضيق الميزانيات.

ويؤكد محللون أن تباطؤ سوق العمل بدأ بالفعل في الظهور عبر انخفاض فرص العمل وتراجع وتيرة التوظيف وارتفاع عمليات التسريح من مستوياتها المتدنية تاريخياً، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة مثل الشباب والسود. كما أن اتساع رقعة التراجع داخل عدة قطاعات كبرى يرفع احتمال انتقاله إلى باقي السوق عبر دوامة انكماش متلاحقة، بما يمهد لركود غير خطي قد يظهر بصورة مفاجئة.

ورغم أن الصورة العامة للاقتصاد تبدو مستقرة من زاوية واسعة، إلا أن التيارات المختفية تحت السطح تشير إلى احتمالات اضطراب صعبة التجاهل، ما يجعل الاقتصاد الأميركي أمام مرحلة غموض تتطلب يقظة أكبر وتحليلاً أعمق للاتجاهات القطاعية قبل الحكم على المسار العام للنمو.

الاقتصاد الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

انتخابات

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد