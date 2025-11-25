قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير تعليم جنوب سيناء يدلي بصوته ويؤكد: المشاركة واجب وطني

خلال ادلاء بصوته.. مدير مديرية التربية والتعليم
خلال ادلاء بصوته.. مدير مديرية التربية والتعليم
ايمن محمد

أدلى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين في العاصمة طور سيناء.

وأكد عتلم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجسد وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته تجاه الوطن، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لضمان تذليل أي صعوبات وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية.

وأضاف أن المدارس المشاركة في العملية الانتخابية ستكون جاهزة بالكامل لاستقبال الطلاب غدًا الأربعاء، بما يضمن انتظام الدراسة دون تعطل.

وناشد مدير المديرية العاملين في قطاع التربية والتعليم، ممّن لهم حق التصويت، بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يرونه مناسبًا للمرحلة المقبلة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 15 مدرسة لاستقبال مجلس النواب بمختلف مدن المحافظة.

جنوب سيناء الانتخابات مدير مديرية واجب وطني الأدلاء

