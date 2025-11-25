مجموعة CMA الفرنسية تعلن عودة سفنها للعبور في قناة السويس بدءاً من الشهر المقبل

أعلنت مجموعة CMA الفرنسية عودة سفنها للعبور في قناة السويس بدءاً من الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة A.PMollar- Maersk، إن التطورات الإيجابية في غزة وباب المندب ساهمت في قرار العودة للعبور في قناة السويس، مضيفاً أن قناة السويس هي الممر المفضل للشركة وعملائها لربط الأسواق.

وأعرب عن ارتياحه إزاء عملية السلام في غزة وإرساء حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إن الشركة ستمضي لإعادة الإبحار عبر البحر الأحمر بمجرد أن تسمح الظروف بذلك مع إعطاء الأولوية لسلامة الأطقم.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن إيرادات القناة قد تصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية 2025 ونتوقع عودة باقي الخطوط الملاحية العام المقبل.

وأضاف أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى يؤكد الثقة في قناة السويس وأنها الممر الملاحي الأهم في العالم.