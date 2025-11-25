إقبال ملحوظ في الجمالية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص
موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة
ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية
مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775
محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية
مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة
أخبار البلد

أ ش أ

شهدت دائرة الجمالية توافدًا مكثفًا للناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا، مع انطلاق اليوم الثاني من التصويت ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. 

وحرص الأهالي من مختلف الأعمار على الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس حرص سكان الدائرة على المشاركة في الاستحقاق النيابي وترسيخ دورهم في العملية الديمقراطية .

وتأتي دائرة الجمالية ضمن نطاق المرحلة الثانية التي تُجرى على مدار يومين وتشمل 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية. 

ويتنافس في هذه المرحلة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إلى جانب القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

وفي الجمالية، سادت حالة من الانضباط داخل اللجان، مع التزام الناخبين بالتعليمات التنظيمية وتعاون واضح بين القائمين على العملية الانتخابية لتسهيل إجراءات التصويت وضمان انسيابية الحركة داخل المقرات، كما ظهر حضور لافت لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على المشاركة رغم التزاحم في بعض الفترات.

ويعكس هذا الإقبال المتزايد رغبة سكان الدائرة في اختيار ممثلهم داخل البرلمان الجديد للفصل التشريعي 2025–2030، وسط توقعات باستمرار الحركة النشطة أمام اللجان حتى إغلاق صناديق الاقتراع في مساء اليوم.

وفي السياق، شهد حي حلوان لليوم الثاني على التوالي توافدا ملحوظا للناخبين على مختلف اللجان الانتخابية، وذلك للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال مشاركة لمختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم، مع كثافة ملحوظة في فترات ما بعد الظهيرة.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات تزايدا تدريجيا في الإقبال، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً،وسط دور العناصر المعاونة ورجال الأمن في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استمرت كثافة المشاركة النسائية وكبار السن بشكل كبير، حيث حرصت الأسر على التواجد المبكر لتأكيد مشاركتها في العملية الانتخابية.

