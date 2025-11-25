أمين الجبهة الوطنية بالغربية ينتخب نائبه .. ويؤكد: الديمقراطية تبدأ بصوت المواطن

أدلى أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بمسقط رأسه بمدينة زفتي في مدرسة عمرو ابن العاص، مؤكدًا أهمية دور المواطن في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأوضح "الشرقاوي" أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب هي السبيل الأمثل نحو صناعة القرار، كما تبعث رسالة واضحة للعالم عن قوة الدولة المصرية وتماسك شعبها، مؤكدًا حرص الدولة على ترسيخ قواعد الانضباط القانوني في العملية الانتخابية للوصول إلى برلمان يجسد صوت المواطن بصدق، باعتباره الأساس الحقيقي لإنجاح التجربة الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وأشار الشرقاوي إلى أن المشاركة في الانتخابات ركيزة رئيسية في دعم مسيرة الدولة نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسساتها، مستندة إلى الإرادة الشعبية الواعية واختيار الكفاءات القادرة على خدمة الوطن وحماية مصالحه العليا، داعيًا المواطنين لممارسة حقهم الدستوري بجدية ومسؤولية والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بما يليق بمصر ومكانتها.