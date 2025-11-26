قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظمة حقوقية: قرار ترامب تصنيف بعض فروع الإخوان منظمات إرهابية يفتح آفاقا جديدة للاستقرار

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال الدكتور أحمد عبد الله، رئيس منظمة مشاد الحقوقية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية  يُعد "قرارًا بالغ الأهمية"، خصوصًا للدول التي تضررت طويلًا من تصنيفها أو اتهامها برعاية جماعات إرهابية، وما ترتب على ذلك من عقوبات دولية أثّرت في نموها وتطور شعوبها.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار سيكون بمثابة خطوة ذهبية للدول التي وُضِعت على قوائم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي ارتبطت زيفًا بجماعات مثل تنظيم الإخوان، مؤكدا أن القرار من شأنه أن يُبرئ هذه الدول من اتهامات ظلّت تُستغل سياسيًا واقتصاديًا، وأن يخفف وطأة الإجراءات التي أعاقت نموها لسنوات.

وأوضح رئيس منظمة مشاد الحقوقية أن هذه الخطوة تمثل تغييرًا إيجابيًا للشرق الأوسط والقارة الإفريقية، إذ ستسمح بفتح شراكات حقيقية دون وجود شبهات أو ضغوط، كما ستُسهم في تحديد الجهات المسؤولة فعليًا عن دعم الجماعات المتطرفة وفرض عقوبات مباشرة عليها، بدلًا من معاقبة دول بأكملها.

وأكد أن القرار سيدعم عملية السلام ويعزز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستقرار الإقليمي.

ولفت عبد الله إلى أن السودان سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، مشيرًا إلى أن الحرب الدائرة هناك استندت في جزء من خطابها إلى اتهامات بوجود جماعات تُتهم بإشعال الصراع، وهو ما يجعل إعادة تقييم هذه التصنيفات عنصرًا محوريًا في دعم مسار السلام والاستقرار في البلاد

ترامب الاخوان امريكا الجماعة الإرهابية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزيف عون

ترامب يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني بـ عيد الاستقلال

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد