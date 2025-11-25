مواعيد مباريات فلسطين في كأس العرب 2025

نجح منتخب فلسطين في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على منتخب ليبيا بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-3، ليحجز مكانه في البطولة العربية المقبلة.

فلسطين تنضم للمجموعة الأولى في كأس العرب

وبهذا الفوز، ينضم منتخب فلسطين رسميًا إلى المجموعة الأولى في كأس العرب 2025، والتي تضم:

قطر

تونس

سوريا

فلسطين

موعد البطولة والملاعب المستضيفة

تقام بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخبًا.

وقد تأهل بالفعل 9 منتخبات، فيما يتم تحديد باقي المقاعد عبر التصفيات الجارية.

وتستضيف البطولة 6 ملاعب هي:

استاد البيت

استاد لوسيل

استاد خليفة الدولي

استاد أحمد بن علي

استاد 974

ملعب المدينة التعليمية

مواعيد مباريات فلسطين في دور المجموعات – كأس العرب 2025

الجولة الأولى

فلسطين × قطر

الإثنين 1 ديسمبر

6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 7:30 بتوقيت قطر والسعودية

الجولة الثانية

فلسطين × تونس

الخميس 4 ديسمبر

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 5:30 بتوقيت السعودية – 3:30 بتوقيت تونس

الجولة الثالثة

فلسطين × سوريا

الأحد 7 ديسمبر

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 8:00 بتوقيت السعودية وسوريا.