قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات فلسطين في كأس العرب 2025

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
حمزة شعيب

نجح منتخب فلسطين في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على منتخب ليبيا بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة.

 

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-3، ليحجز مكانه في البطولة العربية المقبلة.

فلسطين تنضم للمجموعة الأولى في كأس العرب

وبهذا الفوز، ينضم منتخب فلسطين رسميًا إلى المجموعة الأولى في كأس العرب 2025، والتي تضم:

  • قطر
  • تونس
  • سوريا
  • فلسطين

موعد البطولة والملاعب المستضيفة

تقام بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخبًا.
وقد تأهل بالفعل 9 منتخبات، فيما يتم تحديد باقي المقاعد عبر التصفيات الجارية.

وتستضيف البطولة 6 ملاعب هي:

  • استاد البيت
  • استاد لوسيل
  • استاد خليفة الدولي
  • استاد أحمد بن علي
  • استاد 974
  • ملعب المدينة التعليمية

مواعيد مباريات فلسطين في دور المجموعات – كأس العرب 2025

الجولة الأولى

فلسطين × قطر
الإثنين 1 ديسمبر
6:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 7:30 بتوقيت قطر والسعودية

الجولة الثانية

فلسطين × تونس
الخميس 4 ديسمبر
4:30 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 5:30 بتوقيت السعودية – 3:30 بتوقيت تونس

الجولة الثالثة

فلسطين × سوريا
الأحد 7 ديسمبر
7:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين – 8:00 بتوقيت السعودية وسوريا.

منتخب فلسطين كأس العرب مواعيد مباريات منتخب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مركز بحوث الصحراء

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات .. أجواء هادئة وإجراءات تعزز الثقة

الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي

وزيرة البيئة والمحافظ يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد