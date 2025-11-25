بنداري: تعاملنا مع جميع شكاوى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه تم رصد مخالفات انتخابية من حزب حماة الوطن في عدد من اللجان، مشيرا إلى أنه تم طرد مندوب المرشح من اللجان.

وقال بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن هناك شكاوي في بعض اللجان بنفاد أوراق الإقتراع، خاصة في اللجان التي بها مسقط رأس لبعض المرشحين، وتم التعامل بزيادة الأوراق.

وتابع أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات للتعاون مع مديريات الأمن لتزويد كافة المقرات التى بها كثافات بصناديق أو سواتر لسحب الكثافات أمام تلك اللجان بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للتيسير على الناخبين.

