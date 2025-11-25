ليلة سقوط "المعلمة".. ضـبط أكبر شحنة مخـدرات فى الرمل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من ضبــ..ــط أكبر كمية مخـ..ـدرات قبل ترويجها في الأسواق، في عملية أمنية نوعية، نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بدائرة الرمل أول.

وتمكن قسم شرطة أول الرمل من التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم الرمل أول، وضباط القسم، من ضبط مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلى تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات، قيام سيدة تزاول نشاطا إجرامـ..ـيا في الاتجار بالمواد المخـ..ـدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضـ..ـبط وتفتيش المتـ..ـهمة والمخزن محل الواقعة وعقب تنفيذ القرار تم ضبـ..ـط المتـ..ـهمة وبتفتيش المخزن تم ضـ..ــبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخـ..ـدر الحشـ..ـيش، وتم إلقاء القبـ..ـض عليها والتحفظ علي الكمية المضـ..ـبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.