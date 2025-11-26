قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحضور الأمين العام.. انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الاعلام العرب

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أجتماع الدورة (55) العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي سبقها اجتماعات تحضيرية للدورة (103) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة (21) للمكتب التنفيذي.

يحضر الدورة التي تنطلق بعد قليل، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما يرأس الجلسة وزير الإعلام السوري، بصفته البلد الرئيس، خلفا لمملكة البحرين.

وكان السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، صرح بأن هذه الدورة ستتدارس عدداً من القضايا الهامة بدءاً بالقضية الفلسطينية في سياق التطورات السياسية والدبلوماسية والميدانية الراهنة، وتبعات الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وخاصة على مستوى الدور المنوط بالإعلام العربي في مواكبة الزخم الدولي الداعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح السفير خطابي، أن جدول أعمال الدورة يتضمن على الخصوص تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي، والخطة المرحلية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وخطة الإعلام البيئي، وملف التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلاً عن جملة من القضايا التنظيمية بما في ذلك تشكيل المكتب التنفيذي، واختيار عاصمة الإعلام العربي 2026، ومتابعة أنشطة بعثات الجامعة العربية والمنظمات الإعلامية، واكتساب العضوية بصفة مراقب لكل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجلس وزراء الإعلام.

كما أعلن أن حفل توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة سيقام على هامش هذه الدورة الوزارية بمقر الأمانة العامة، مؤكداً أن هذه الجائزة الرفيعة تُسلَّم — تحت مظلة الجامعة العربية — برعاية دولة الكويت منذ 2023.

وقد توجه السفير بالشكر والتقدير لوزارة الإعلام الكويتية على رعايتها الكريمة للجائزة وإلى لجنة التحكيم على التزامها المهني بمعايير الاستحقاق والحياد والجدارة في تقييم الأعمال المرشحة.

وذكر رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن الدورة الحالية للجائزة نُظمت تحت شعار "الشباب والإعلام الجديد"، وتنافس فيها 150 عملاً صحفياً من 13 دولة عربية، وشملت ميادين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي–البصري والرقمي، معلناً أنه، فضلاً عن الجوائز المالية المخصصة للفائزين، سيتم تكريم الوزير أحمد عساف، المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين، في إشارة تضامنية من الجامعة العربية مع الإعلام الفلسطيني في ظل ما يتعرض له تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، بجانب تكريم مجموعة من الإعلاميين العرب.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزير الإعلام البحريني السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال وزراء الاعلام العرب فلسطين مجلس وزراء الإعلام العرب مملكة البحرين وزير الإعلام السوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

صوت أجش.. سلالتين جديدتين من كورونا| تعرف عليهما

صوت أجش.. سلالتين جديدتين من كورونا| تعرف عليهما

كريستيانو رونالدو

بعد هدفه الخيالي.. كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول لـ1000 هدف؟

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد