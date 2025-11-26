ترامب: ويتكوف يلتقي بوتين الأسبوع المقبل في موسكو لبحث خطة وقف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.



وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم /الأربعاء/: "أعتقد ذلك"، رداً على سؤال حول ما إذا كان ويتكوف سيلتقي بالرئيس الروسي، مشيراً إلى أن صهره جاريد كوشنر قد ينضم أيضاً إلى الاجتماع.



وكان ويتكوف التقى بوتين آخر مرة في أغسطس الماضي في موسكو، كما شارك ويتكوف وكوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو في الوفد الأمريكي الذي التقى بمسؤولين أوكرانيين في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم مناقشة تفاصيل خطة سلام أمريكية بمشاركة قادة أوروبيين.



وتتضمن الخطة التي تم إعدادها في البداية ضمان سيادة أوكرانيا، وتقديم ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والتزام روسيا بسياسة عدم الاعتداء تجاه كييف، وأوضح مسؤولون أن الخطة تم تعديلها خلال المفاوضات في سويسرا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في مقطع فيديو على منصة "إكس" أمس إن مفاوضية يعملون مع الولايات المتحدة؛ لضمان "خطوات فعالة وحقيقية نحو إنهاء الحرب".

