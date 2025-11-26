صقل المهارات التربوية والإدارية.. تدريب قيادات المعاهد الأزهرية بمطروح

أكد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تم انطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات شيوخ ووكلاء المعاهد الأزهرية بالمنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي داخل المعاهد.

ويستهدف البرنامج صقل المهارات القيادية والإدارية لنحو (١٩) من شيخ ووكيل معهد، حيث يقام التدريب في ديوان عام المنطقة الأزهرية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة الأزهر الشريف للتطوير المؤسسي، ويهدف بشكل أساسي إلى تزويد القيادات بالمعارف والآليات الحديثة في مجالات الإدارة والحوكمة والرقابة الداخلية.

وحاضر في البرنامج محمد نبيل، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور كل من محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والسيد الملا، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، للإشراف على سير العملية التدريبية.

وأكد الشيخ عطية سالم، على الأهمية القصوى لهذا البرنامج، مشيراً إلى أن الإدارة في المعاهد الأزهرية لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل هي "مهمة تربوية إيمانية في المقام الأول.

ودعا الشيخ سالم، المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المحتوى المقدم، لافتاً إلى أن التنمية المستمرة للمهارات هي واجب العصر، وأن الشيخ الناجح هو الذي يجمع بين الكفاءة الإدارية والقدوة الحسنة.

من ناحية أخرى ، تواصل منطقة مطروح الأزهرية فعاليات مبادرة "معًا ضد الفساد"، التي تنظمها إدارة رعاية الطلاب، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الوعي بخطورة الفساد بين طلاب المعاهد الأزهرية.

تأتي هذه الجهود التثقيفية تحت رعاية فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وإشراف محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة حاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب، وبتنسيق من أماني عبد المنعم.

وتميزت الفعاليات بدمج الجانب التوعوي والتطبيقي؛ حيث شملت تنظيم ندوات تثقيفية مكثفة، بالإضافة إلى تنفيذ طلاب المعاهد بأنفسهم لأبحاث تبين خطورة الفساد وتأثيره السلبي على مسيرة التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني.

وركزت الأنشطة على بيان الأبعاد الشرعية والأخلاقية لمكافحة الفساد، محفزةً الطلاب ليكونوا شركاء فاعلين في حماية مجتمعهم.