حسين موسى يحسم مقعد خليج العقبة.. والإعادة تشتعل بين غريب حسان والشيخ ماضي

اعتمدت محافظة جنوب سيناء الحصر العددي الرسمي لانتخابات مجلس النواب، والذي أكد فوز المرشح حسين موسى، مرشح حزب مستقبل وطن، بالمقعد الفردي عن دائرة خليج العقبة من الجولة الأولى، بعد حصوله على 5805 أصوات.

وحصل منافسه عايد فتيح على 2780 صوتًا، فيما نال المرشح أحمد ناصر أبوبريك 1265 صوتًا، وجاء سالم موسى بـ667 صوتًا، ليُعلن بذلك فوز حسين موسى رسميًا من الجولة الأولى.

وفي دائرة خليج السويس، أظهر الحصر العددي دخول المرشح غريب حسان، مستقل، جولة الإعادة بعد تصدره أصوات الناخبين بـ5543 صوتًا، بينما حلّ المرشح ماجد ربيع الشهير بالشيخ ماضي، مستقل، في المركز الثاني بـ3626 صوتًا، ليخوض معه جولة الحسم.

وجاءت باقي النتائج كالتالي: حصل المرشح سيد محمد عوض على 2485 صوتًا، وسليمان حميد على 2410 أصوات، وإبراهيم رفيع مرشح حزب حماة الوطن على 1219 صوتًا، وعطية حميد على 924 صوتًا، وسبيل أبو عامر على 692 صوتًا، ومحمد أحمد شرف على 102 صوت، بينما جاء المرشح عمر الجندي في نهاية الترتيب بحصوله على 88 صوتًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة بين غريب حسان والشيخ ماضي خلال شهر .