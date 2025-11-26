قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبو بكر: اعترافات المتهمين وتطابقها مع أقوال الأطفال تكشف هول الجريمة

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

استعرض الإعلامي خالد أبو بكر، ما ورد في بيان النيابة العامة بخصوص القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثانِ السلام، المعروفة باسم واقعة "مدرسة سيدز"، موضحاً أن النيابة تلقت مساء 20 نوفمبر بلاغاً يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، ارتكبها أربعة من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فريقاً من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية باشر التحقيقات، وبدأ بالاستماع إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم بعد أن اكتسب ثقتهم، مع الحرص على سرية بياناتهم التزاماً بأحكام القانون.

واتفقت أقوال المجني عليهم على أنهم تعرضوا لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم إلى مكان داخل المدرسة لا تغطيه آلات المراقبة وبعيد عن الإشراف، حيث استغل المتهمون صغر سن الأطفال بادعاء اللهو قبل الاعتداء عليهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في نفوسهم ومنعهم من إبلاغ ذويهم.

وأشار أبو بكر إلى أن النيابة أجرت عرضاً قانونياً للمتهمين، تعرف الأطفال خلاله على ثلاثة منهم، وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة، كما تم إخطار خط نجدة الطفل وندب أحد المختصين الذي أودع تقريراً يؤكد تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي.

وواصل: "حصلت النيابة على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين تطابقت مع أقوال الأطفال وذويهم، واعترفا بأنهم وآخرين دأبوا منذ أكثر من عام على استدراج الأطفال بعيداً عن الإشراف وهتك أعراضهم مستغلين براءتهم وخوفهم".

خالد أبو بكر مدرسة سيدز المدارس الأطفال القانون

