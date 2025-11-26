خالد أبو بكر: قضايا التحر.ش بالأطفال تهز المجتمع ولا بد من مواجهة التقصير

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الأحداث الكثيرة التي شهدها اليوم لا تصرفه عن الاستمرار في قضية شديدة الخطورة، تتمثل في وقائع التحرش بالأطفال، موضحاً أنّ هذا الموضوع لن يقتصر على حلقة واحدة ولا على برنامج واحد، بل إنه أصبح حديث جميع البرامج الإعلامية.

وشدّد على أن دراسة هذا الملف تحتاج إلى حلقات عديدة، وربما عشرين حلقة، لأنه يمثل أزمة اجتماعية خطيرة تستلزم أن يهتز لها المجتمع كله.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ وقوع جريمة بهذا الحجم والشكل والنوعية يستدعي أن يعيد كل فرد النظر في جوانب التقصير المحتملة.

ولفت، إلى أن دور الإعلام يتمثل في طرح جميع وجهات النظر كي تتمكن كل أسرة مصرية وعربية من تحديد مكامن الخلل وكيفية حماية أطفالها.

وقال إن الإنسان قد يحافظ على عمله وأمواله وبيوته وسياراته، لكنه قد يقصر في الحفاظ على أبنائه، متسائلاً: "ماذا سنفعل إذا ضاع أبناؤنا؟ وهل ستنفعنا الأموال أو العلم حينها؟".

وأشار أبو بكر إلى أن البيان الصادر عن النيابة العامة كشف عن تفاصيل في غاية الخطورة، مؤكداً أنه بيان دقيق ويستحق التحية، لأن كثيراً من الأسر أصيبت بهزة قوية بعد الاطلاع عليه، وهي هزة من شأنها أن تخلق قدراً أكبر من الحيطة مستقبلاً