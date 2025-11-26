ميار شريف تصعد إلى ربع نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف، لاعبة التنس، إلى الدور الربع النهائى ببطولة الأرجنتين المفتوحة، ذات 125 نقطة.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، حاملة اللقب والمصنفة رقم 93 عالميا والأولى على البطولة، على الهولندية ايفا فيددير، المصنفة رقم 235 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1؛ في مباراة الدور الثاني (16) التي أقيمت اليوم واستغرقت ساعة.

وتواجه ميار شريف - في الدور المقبل - الفائزة من مباراة الأمريكية كاروليني دوليهايدي، المصنفة رقم 111 عالميا، واليونانية ديسبينا باباميشايل، المصنفة رقم 173 عالميا.

وتغلبت البطلة المصرية - في الدور الأول (32) - بصعوبة على الأرجنتينية جوليا ريرا، المصنفة رقم 172 عالميا، بمجموعتين بواقع 7-5 و7-6.

وتقام البطولة بالعاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس" خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر الجاري.