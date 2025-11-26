قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة الجيش الملكي
وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان ضد الدولة وسيادتها
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق
وزير الخارجية: مصر مُلتزمة بدعم لبنان واستقرار أراضيه ووحدته الترابية | فيديو
تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين
وزير الخارجية: القاهرة حريصة على الاهتمام بالشأن اللبناني
تفاصيل الحالة الصحية لمدرب الزمالك بعد تعرضه و4 آخرين لحادث في المنيا
مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العرب 2025 بقطر
تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
فن وثقافة

ما زالت في العناية.. تطورات حالة والدة رضا البحراوي

رضا البحراوي ووالدته
رضا البحراوي ووالدته
قسم الفن

مازال الفنان رضا البحراوي يعاني بعد دخول والدته العناية المركزة منذ ساعات نتيجة وعكة صحية شديدة. 

وكتب الصفحة الرسمية لرضا البحراوى :" والدة النجم رضا البحراوي مازالت تحت الرعاية الطبية ، وتحتاج فقط الدعاء من الجميع بالشفاء العاجل ، رجاءً عدم تداول أي أخبار غير مؤكدة حتى الآن".

حفل رضا البحراوي وتامر حسني

وشارك مؤخراً رضا البحراوي مع تامر حسني حفل غنائي ناجح في القاهرة الجديدة رفع شعار كامل العدد وكتب عنه رضا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: «سعدت بتواجدي في حفل نجم الجيل تامر حسني وسط هذا الجمهور الرائع، كانت ليلة مليئة بالطاقة والحب، وشرف كبير إني كنت جزءًا من هذا الحدث الجميل، شكرًا لكل من حضر وشاركنا اللحظات دي».

أغاني رضا البحراوي

وكان قد طرح رضا البحراوي اغنيته الجديدة " لو جاي في سيط “ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

وكانت كلمات الاغنية كالتالي:

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تاعبك ومضايقك أصل انت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يابني كله على الله.

رضا البحراوي والدة رضا البحراوي المهرجانات

