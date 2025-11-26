عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور .. والهضبة طلب مني المزمار والربابة

حل الموزع الموسيقي عادل حقي ضيفا على أحدث حلقات بودكاست كاسيت تقديم الكاتب الصحفي مصطفى حمدي.

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي خلال تلحلقة كواليس التحضير لأغنية "بابا" من ألبوم عمرو دياب الأخير "أبتدينا" والتي حققت نجاحا كبيرا.

وقال عادل حقي في بودكاست كاسيت : أغنية بابا هي أغنية صُنعت بمواصفات عالمية وتحولت إلى فولكلور يغنى في أسوان وحتى الإسكندرية ووصلت للخليج والعراق أيضا .

وأضاف: "أنا ليا باع طويل مع المزمار والربابة والموسيقى الصعيدي من خلال عملي في الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية.

وتابع: بدأنا التحضير للأغنية منذ أكثر من عام ، وقتها قال لي الفنان عمرو دياب عاوزين نحط مزمار في بداية الأغنية فقلت له أنا بتاع الصعيدي وسجلنا الطبول والربابة والمزمار في الأغنية".

وروى حقي قصة إنسانية خلال التحضير لأغنية "بابا" مع عازف المزمار قائلا: "استعنت بعازف المزمار سيد الحسيني وكانت حصلتله أزمة صحية من حوالي سنة وكان بيقاوم السرطان، وكلمته وجالي كان تعبان جدا وكان أول مرة يخرج من البيت بعد سنة وقالي أنا مبسوط اني خرجت وحاولت ارفع روحه المعنوية وسجل 3 ساعات وهو تعبان".

وأضاف: "أنا أخدت شغل المزمار بتاعه وبنيت بيه الصولو ولعب معانا ايقاعات ومحبتش اني اتعبه وممكن النجاح بتاع الاغنية جزء منه انه اشتغل وهو مريض عشان يسجل الأغنية".