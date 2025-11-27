الصين: مقتل 11 شخصا في حادث قطار جنوب البلاد

قُتل أحد عشر شخصًا وجُرح اثنان في حادث قطار بمدينة كونمينغ جنوب الصين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقع الحادث عندما صدم قطار كان يُجري اختبارات على معدات زلزالية مجموعة من العمال الذين كانوا قد دخلوا مسارًا منحنيًا داخل محطة سكة حديد في المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات هونج كونج ارتفاع عدد قتلى حريق الأبراج السكنية إلى 44 شخصًا، وأفادت الشرطة المحلية بأن الرجال الثلاثة الذين أُلقي القبض عليهم هم موظفون في شركة بناء، تتراوح أعمارهم بين 52 و68 عامًا، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد و"الإهمال الجسيم".

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على اسم شركة البناء على ألواح البوليسترين القابلة للاشتعال التي عُثر عليها تسد عدة نوافذ في المجمع السكني.

وأضاف المسؤولون أنهم يشتبهون في أن مواد البناء الأخرى التي عُثر عليها في الشقق، بما في ذلك الشباك الواقية والأقمشة القماشية والألواح البلاستيكية، لا تستوفي معايير السلامة.

أفادت شبكة سي إن إن هونغ كونغ شهدت ، يوم الأربعاء، واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفتها المدينة منذ عقود، بعدما اندلع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة تاي بو، مخلفا ما لا يقل عن 44 قتيلًا ومئات المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

واندلعت النيران في مجمع Wang Fuk Court المؤلّف من ثمانية أبراج سكنية شاهقة، يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم نسبة كبيرة من كبار السن.

وامتد الحريق بسرعة عبر سبعة من الأبراج، بينما ما زالت فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى السكان العالقين في الطوابق العليا وسط درجات حرارة “هائلة”، بحسب مسؤولين في الدفاع المدني.