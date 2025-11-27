قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين: مقتل 11 شخصا في حادث قطار جنوب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

قُتل أحد عشر شخصًا وجُرح اثنان في حادث قطار بمدينة كونمينغ جنوب الصين، وفقًا للسلطات المحلية. 

وقع الحادث عندما صدم قطار كان يُجري اختبارات على معدات زلزالية مجموعة من العمال الذين كانوا قد دخلوا مسارًا منحنيًا داخل محطة سكة حديد في المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات هونج كونج ارتفاع عدد قتلى حريق الأبراج السكنية إلى 44 شخصًا، وأفادت الشرطة المحلية بأن الرجال الثلاثة الذين أُلقي القبض عليهم هم موظفون في شركة بناء، تتراوح أعمارهم بين 52 و68 عامًا، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد و"الإهمال الجسيم".

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على اسم شركة البناء على ألواح البوليسترين القابلة للاشتعال التي عُثر عليها تسد عدة نوافذ في المجمع السكني.

وأضاف المسؤولون أنهم يشتبهون في أن مواد البناء الأخرى التي عُثر عليها في الشقق، بما في ذلك الشباك الواقية والأقمشة القماشية والألواح البلاستيكية، لا تستوفي معايير السلامة.

أفادت شبكة سي إن إن  هونغ كونغ شهدت ، يوم الأربعاء، واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفتها المدينة منذ عقود، بعدما اندلع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة تاي بو، مخلفا ما لا يقل عن 44 قتيلًا ومئات المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

واندلعت النيران في مجمع Wang Fuk Court المؤلّف من ثمانية أبراج سكنية شاهقة، يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم نسبة كبيرة من كبار السن.

وامتد الحريق بسرعة عبر سبعة من الأبراج، بينما ما زالت فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى السكان العالقين في الطوابق العليا وسط درجات حرارة “هائلة”، بحسب مسؤولين في الدفاع المدني.

