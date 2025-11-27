قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب العلاج الطبيعي: التأمين الصحي الشامل إنجاز غير مسبوق

مشاركة نقيب العلاج الطبيعي في الملتقى
مشاركة نقيب العلاج الطبيعي في الملتقى
الديب أبوعلي

أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في ترجمة رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس يضمن كرامة المريض المصري.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد سعد بما أعلنه رئيس الوزراء خلال الملتقى من أرقام كاشفة لحجم الإنجاز، وعلى رأسها تقديم 100 مليون خدمة طبية للمنتفعين، باستثمارات بلغت 53 مليار جنيه في المرحلة الأولى، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس إرادة صلبة لإعادة بناء القطاع الصحي وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، إننا كأحد الأركان الأساسية في المنظومة الطبية، نؤمن بأن الخدمة الصحية المتكاملة لا تتحقق إلا بتضافر كافة التخصصات، ودور العلاج الطبيعي محوري في مراحل العلاج والتأهيل لضمان استعادة المواطن لقدرته الحركية والوظيفية، وهو ما لمسناه من اهتمام كبير داخل مستشفيات الهيئة.

وأوضح نقيب العلاج الطبيعي أن استمرار التطوير واعتماد أحدث نظم التشغيل الإكلينيكية والرقمنة الصحية داخل هيئة الرعاية الصحية، يسهم في تحسين جودة الخدمات، خصوصا داخل وحدات الرعاية الأولية التي تقدم 73% من حجم خدمات المنظومة.

وحول الاستعداد للمرحلة الثانية التي رصدت لها الدولة استثمارات بقيمة 115 مليار جنيه، أعلن الدكتور سامي سعد عن الجاهزية التامة لأخصائيي واستشاريي العلاج الطبيعي للمشاركة بفاعلية في المحافظات الستة المستهدفة (المنيا، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، ومطروح وكذلك الإسكندرية.

وأضاف سعد، أن نقابة العلاج الطبيعي تضع كافة إمكانياتها العلمية والمهنية تحت تصرف الدولة وهيئة الرعاية الصحية، لضمان تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج الطبيعي العالمية في وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات بالمحافظات الجديدة، استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأت من بورسعيد قبل 6 سنوات".

كما وجه نقيب العلاج الطبيعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع صحة المصريين في صدارة الأولويات، وللدكتور أحمد السبكي وقيادات هيئة الرعاية الصحية على جهودهم الدؤوبة التي جعلت من هذا الحلم حقيقة نفخر بها أمام العالم.

النقيب العام للعلاج الطبيعي منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المنظومة الطبية العلاج الطبيعي التأهيل الطبي هيئة الرعاية الصحية بروتوكولات العلاج الطبيعي التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

ترشيحاتنا

بكين تحث طوكيو على الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين

بكين تحث طوكيو على الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين

كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ "نوري" والاتصال بوحدته الرئيسية

كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ "نوري" والاتصال بوحدته الرئيسية

العراق: توقف ضخ الغاز لمحطات كهرباء كردستان بسبب هجوم بمسيرة على حقل "كورمور"

العراق: توقف ضخ الغاز لمحطات كهرباء كردستان بسبب هجوم بمسيرة على حقل "كورمور"

بالصور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد