نقيب العلاج الطبيعي: التأمين الصحي الشامل إنجاز غير مسبوق

أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في ترجمة رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس يضمن كرامة المريض المصري.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد سعد بما أعلنه رئيس الوزراء خلال الملتقى من أرقام كاشفة لحجم الإنجاز، وعلى رأسها تقديم 100 مليون خدمة طبية للمنتفعين، باستثمارات بلغت 53 مليار جنيه في المرحلة الأولى، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس إرادة صلبة لإعادة بناء القطاع الصحي وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال نقيب العلاج الطبيعي، إننا كأحد الأركان الأساسية في المنظومة الطبية، نؤمن بأن الخدمة الصحية المتكاملة لا تتحقق إلا بتضافر كافة التخصصات، ودور العلاج الطبيعي محوري في مراحل العلاج والتأهيل لضمان استعادة المواطن لقدرته الحركية والوظيفية، وهو ما لمسناه من اهتمام كبير داخل مستشفيات الهيئة.

وأوضح نقيب العلاج الطبيعي أن استمرار التطوير واعتماد أحدث نظم التشغيل الإكلينيكية والرقمنة الصحية داخل هيئة الرعاية الصحية، يسهم في تحسين جودة الخدمات، خصوصا داخل وحدات الرعاية الأولية التي تقدم 73% من حجم خدمات المنظومة.

وحول الاستعداد للمرحلة الثانية التي رصدت لها الدولة استثمارات بقيمة 115 مليار جنيه، أعلن الدكتور سامي سعد عن الجاهزية التامة لأخصائيي واستشاريي العلاج الطبيعي للمشاركة بفاعلية في المحافظات الستة المستهدفة (المنيا، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، ومطروح وكذلك الإسكندرية.

وأضاف سعد، أن نقابة العلاج الطبيعي تضع كافة إمكانياتها العلمية والمهنية تحت تصرف الدولة وهيئة الرعاية الصحية، لضمان تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج الطبيعي العالمية في وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات بالمحافظات الجديدة، استكمالا لمسيرة النجاح التي بدأت من بورسعيد قبل 6 سنوات".

كما وجه نقيب العلاج الطبيعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع صحة المصريين في صدارة الأولويات، وللدكتور أحمد السبكي وقيادات هيئة الرعاية الصحية على جهودهم الدؤوبة التي جعلت من هذا الحلم حقيقة نفخر بها أمام العالم.