اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية
جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة اصداره الخاص لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2026، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالمركز 93 ضمن 268 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية، كما جاءت الجامعة محلياً المركز الـ(15)، على مستوى 51 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار. 

تصنيف الجامعات 

واشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي هذا الإصدار يحمل اسم تصنيف الجامعات العربية 2026، لأنه يعتمد مباشرة على البيانات الواردة في نسخة تصنيف الجامعات العالمية 2026 ويأتي ضمن دورة البيانات السنوية نفسها، أما إصدار العام الماضي فكان يحمل اسم نسخة 2024، دون أن يعني ذلك تخطي أي عام منذ إطلاق تصنيف الجامعات العربية لأول مرة في عام 2021.


وأضاف أن التصنيف يستند إلى ثماني عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس (Teaching)، وجودة البحث العلمي (Research quality)، البيئة البحثية (Research environment)، والسمعة الدولية (International outlook)، ودخل الصناعة (Industry). 
وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث ان الجامعة قد حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 67.1 بمحور جودة البحث العلمي، وعلى 10.3 بمحور بيئة البحث العلمي، كما حصلت على 49.0 بمحور السمعة الدولية، و16.5 بمحور التدريس، وأخيرا 22.0 بمحور دخل صناعة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها تصنيف التايمز البريطاني

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

