قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل التقديم لبرامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP باليابان

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلنت الادارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصريه وبشراكة  الوكالة اليابانيه للتعاون الدولى JICA الاعلان عن برامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP باليابان للعام الاكاديمي 2025/2026 ، وتدعو اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية (الجهات المدرجه بخطه البعثات) للتقدم الكترونيا من خلال المنصه الالكترونية للادارة المركزية للبعثات بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفتره من الاربعاء 29/10/2025 حتى  السبت الموافق 29/11/2025 على النحو التالى:

مهمه علمية: - لاجراء ابحاث مابعد الدكتوراه ( Post Doctor ـ تبادل علمى ـ زيارات مدراس علميه ـ زيارات معامل ـ كتابة مشروع ) ومدتها 6 شهور.

الماجستير : - منحه للحصول على شهاده الماجستير من احدى المؤسسات التعليميه بدوله اليابان ومدتها عام قابل للمد عام اخر كحد اقصى.

تعريفات هامة:

المنح المقدمه للدولة: هى النفقات والمزايا الماديه المقدمه من الجانب الاجنبى وفقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين.

جهة الايفاد : هى الجامعة الاجنبيه التى سيتم ايفاد الدارس للدراسه بها بالخارج.

الجهة الموفدة: جهته التى يعمل بها بالوطن.

التسجيل: هو تسجيل نقطه بحثيه وتم اعتمادها من مجلس الجامعة وليس تاريخ القيد أو بدء الدراسه فى برنامج الماجستير أو الدكتوراه.

أولا : ملاحظات وشروط عامة:

الالتزام بمدة التقدم للاعلان ولن يتم مد مهله التقدم تحت أى ظرف.

البعثات لاتتحمل اى نفقات لاصطحاب الأسره لأى نوع من أنواع الإيفاد.

مده المهمه العلميه 6شهور بحد اقصىى .

مدة البعثة للحصول على الماجستير عامين بحد أقصى

بالنسبة لتخصص اللغة اليابانية يجب كتابة الخطه البحثيه بنفس لغه التخصص

يجوز لكل مرشح ان يتقدم لجامعتين فقط باليابان كحد اقصى من خلال الاعلان وبخطة بحثية واحدة وفى حالة تقدم الدارس بأكثر من جامعة فسوف يتم إختيار الجامعة الاعلى فى التصنيف الدولى من 1 حتى 500 درجه فى الترتيب الاكاديمى ووفقاً للضوابط التى تقرها اللجنه التنفيذيه للبعثات ، علما بان الية تقييم الجامعات تكون على اساس التصنيف الدوليQS كما هو موضح بالملحق الخاص بمعايير الاختيار المرفق بالاعلان )للبعثات يمكن تحميله بالضغط هنا ، 

فى حالة حصول المتقدم على احدى المنح المقدمه للدوله سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحه المقدمه للدوله ويعتبر معتذراً عن البعثه طبقاً للقواعد المتبعه فى هذا الشأن.

لا يجوز التقدم للحصول على بعثه اثناء سفر الدارس فى أجازه دراسية.

يتم استبعاد المتقدمين فى حالة الاخلال بالمبادىء العلميه طبقاً بنص القانون فى هذا الشأن ، علما بأن الادارة تحتفظ بحق فحص المقترح البحثى للمتقدم باحد البرامج المتخصصه فى كشف الانتحال العلمى.

إذا قام المتقدم بالحصول على اختبار التويفل IBT أثناء فتره الاعلان ، يرجى وضع الكود الخاص بذلك (C692 Institution Educe Higher of Ministry-CDM Name) حتى نتمكن من الاطلاع على النتيجه الكترونياً.

لايجوز تغيير مقر الدراسه بعد اعتماد النتيجه و الالتزام بالجامعة اليابانية التى تم التقييم على اساسها من خلال اللجان العلميه الا في الحالات الطارئة.

إجمالى عدد صفحات المقترح البحثى المقدم لجميع أنواع الايفاد هو 3 صفحات شامل كل المعلومات والمراجع ويجب عدم ذكر بيانات الدارس على خطه البحث المرفوعه على الموقع الالكترونى حرصاً على الشفافيه فى التقييم ) ولن يتم الالتفات لاي معلومات ترد بعد الصفحه الثالثه من المقترح البحثي

بالنسبة للمهمات العلميه الحاصلين على الدكتوراه من اليابان يمكن إعفاءهم من تقديم شهاده اللغه.

لايجـــــوز سفر أى مرشح إلا بعد اجتيازه الدورة التـــــــــدريبية ( برنامج إعداد الدارسين  Scholar) Qualification Program) واجتياز إختبار السمات.

نتيجه الإعلان بناءا على تقييم لجنة المحكمين طبقا للنماذج الوارده بملحق معايير الاختيار  وعليه تعتبر النتيجه نهائية ولن تلتفت الاداره لطلبات التظلم .

مده تنفيذ البعثات عام من تاريخ إعتماد النتيجه تتضمن كافة الإجراءات الخاصه بالسفر(من الحصول على المستوى اللغوى الأعلى الذى تطلبه الجامعة الاجنبيه أو تقديم شهاده لغه أخرى اذا تطلب ذلك ـ الحصول على التأشيره .. الخ) وفى حالة عدم التنفيذ خلال العام تعتبر البعثه لاغيه وتطبق المادة (11) من قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.

البعثات لاتتحمل أى نفقات عن إعداد الدارس لغوياً والحصول على المستوى اللغوى المطلوب هو مسئولية الدارس .

يتم إستبعاد المتقدم فى أى مرحله من مراحل الإعلان إذا تبين أنه تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحه و سوف يتم مخاطبه جهته الموفده لإتخاذ الاجراءات القانونيه فى هذا الشأن.

يكون التقدم فى المحاور والموضوعات المشار اليها أولا ولن تقبل أى مقترحات بحثيه خارج المحاور والموضوعات المعتمده ، على أن يحدد المتقدم محور واحد فقط يتناسب مع المقترح البحثى الخاص به .

يجب الالتزام بالنماذج الموضحه على الموقع الالكترونى والمرفقه بالاعلان  كما هى ولايتم تغيير اى بيانات بها ويتم طبعها برقم النموذج كما هو موضح وتستوفى الكترونيا وليس بخط اليد.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البعثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط :الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9 % ليصل إلى 167.6 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 66% من اجمالي الاستثمارات

تعاون مصري صيني

اتفاقية تعاون وبيان مشترك بين الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين

مهرجان العسل المصري

جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد