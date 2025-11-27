تفاصيل التقديم لبرامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP باليابان

أعلنت الادارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى المصريه وبشراكة الوكالة اليابانيه للتعاون الدولى JICA الاعلان عن برامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP باليابان للعام الاكاديمي 2025/2026 ، وتدعو اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية (الجهات المدرجه بخطه البعثات) للتقدم الكترونيا من خلال المنصه الالكترونية للادارة المركزية للبعثات بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفتره من الاربعاء 29/10/2025 حتى السبت الموافق 29/11/2025 على النحو التالى:

مهمه علمية: - لاجراء ابحاث مابعد الدكتوراه ( Post Doctor ـ تبادل علمى ـ زيارات مدراس علميه ـ زيارات معامل ـ كتابة مشروع ) ومدتها 6 شهور.

الماجستير : - منحه للحصول على شهاده الماجستير من احدى المؤسسات التعليميه بدوله اليابان ومدتها عام قابل للمد عام اخر كحد اقصى.

تعريفات هامة:

المنح المقدمه للدولة: هى النفقات والمزايا الماديه المقدمه من الجانب الاجنبى وفقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين.

جهة الايفاد : هى الجامعة الاجنبيه التى سيتم ايفاد الدارس للدراسه بها بالخارج.

الجهة الموفدة: جهته التى يعمل بها بالوطن.

التسجيل: هو تسجيل نقطه بحثيه وتم اعتمادها من مجلس الجامعة وليس تاريخ القيد أو بدء الدراسه فى برنامج الماجستير أو الدكتوراه.

أولا : ملاحظات وشروط عامة:

الالتزام بمدة التقدم للاعلان ولن يتم مد مهله التقدم تحت أى ظرف.

البعثات لاتتحمل اى نفقات لاصطحاب الأسره لأى نوع من أنواع الإيفاد.

مده المهمه العلميه 6شهور بحد اقصىى .

مدة البعثة للحصول على الماجستير عامين بحد أقصى

بالنسبة لتخصص اللغة اليابانية يجب كتابة الخطه البحثيه بنفس لغه التخصص

يجوز لكل مرشح ان يتقدم لجامعتين فقط باليابان كحد اقصى من خلال الاعلان وبخطة بحثية واحدة وفى حالة تقدم الدارس بأكثر من جامعة فسوف يتم إختيار الجامعة الاعلى فى التصنيف الدولى من 1 حتى 500 درجه فى الترتيب الاكاديمى ووفقاً للضوابط التى تقرها اللجنه التنفيذيه للبعثات ، علما بان الية تقييم الجامعات تكون على اساس التصنيف الدوليQS كما هو موضح بالملحق الخاص بمعايير الاختيار المرفق بالاعلان )للبعثات يمكن تحميله بالضغط هنا ،

فى حالة حصول المتقدم على احدى المنح المقدمه للدوله سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحه المقدمه للدوله ويعتبر معتذراً عن البعثه طبقاً للقواعد المتبعه فى هذا الشأن.

لا يجوز التقدم للحصول على بعثه اثناء سفر الدارس فى أجازه دراسية.

يتم استبعاد المتقدمين فى حالة الاخلال بالمبادىء العلميه طبقاً بنص القانون فى هذا الشأن ، علما بأن الادارة تحتفظ بحق فحص المقترح البحثى للمتقدم باحد البرامج المتخصصه فى كشف الانتحال العلمى.

إذا قام المتقدم بالحصول على اختبار التويفل IBT أثناء فتره الاعلان ، يرجى وضع الكود الخاص بذلك (C692 Institution Educe Higher of Ministry-CDM Name) حتى نتمكن من الاطلاع على النتيجه الكترونياً.

لايجوز تغيير مقر الدراسه بعد اعتماد النتيجه و الالتزام بالجامعة اليابانية التى تم التقييم على اساسها من خلال اللجان العلميه الا في الحالات الطارئة.

إجمالى عدد صفحات المقترح البحثى المقدم لجميع أنواع الايفاد هو 3 صفحات شامل كل المعلومات والمراجع ويجب عدم ذكر بيانات الدارس على خطه البحث المرفوعه على الموقع الالكترونى حرصاً على الشفافيه فى التقييم ) ولن يتم الالتفات لاي معلومات ترد بعد الصفحه الثالثه من المقترح البحثي

بالنسبة للمهمات العلميه الحاصلين على الدكتوراه من اليابان يمكن إعفاءهم من تقديم شهاده اللغه.

لايجـــــوز سفر أى مرشح إلا بعد اجتيازه الدورة التـــــــــدريبية ( برنامج إعداد الدارسين Scholar) Qualification Program) واجتياز إختبار السمات.

نتيجه الإعلان بناءا على تقييم لجنة المحكمين طبقا للنماذج الوارده بملحق معايير الاختيار وعليه تعتبر النتيجه نهائية ولن تلتفت الاداره لطلبات التظلم .

مده تنفيذ البعثات عام من تاريخ إعتماد النتيجه تتضمن كافة الإجراءات الخاصه بالسفر(من الحصول على المستوى اللغوى الأعلى الذى تطلبه الجامعة الاجنبيه أو تقديم شهاده لغه أخرى اذا تطلب ذلك ـ الحصول على التأشيره .. الخ) وفى حالة عدم التنفيذ خلال العام تعتبر البعثه لاغيه وتطبق المادة (11) من قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.

البعثات لاتتحمل أى نفقات عن إعداد الدارس لغوياً والحصول على المستوى اللغوى المطلوب هو مسئولية الدارس .

يتم إستبعاد المتقدم فى أى مرحله من مراحل الإعلان إذا تبين أنه تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحه و سوف يتم مخاطبه جهته الموفده لإتخاذ الاجراءات القانونيه فى هذا الشأن.

يكون التقدم فى المحاور والموضوعات المشار اليها أولا ولن تقبل أى مقترحات بحثيه خارج المحاور والموضوعات المعتمده ، على أن يحدد المتقدم محور واحد فقط يتناسب مع المقترح البحثى الخاص به .

يجب الالتزام بالنماذج الموضحه على الموقع الالكترونى والمرفقه بالاعلان كما هى ولايتم تغيير اى بيانات بها ويتم طبعها برقم النموذج كما هو موضح وتستوفى الكترونيا وليس بخط اليد.