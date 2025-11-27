نجحت القوات الروسية في تحرير بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب تصريحات وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “الدفاعات الجوية تسقط 263 طائرة مسيرة أوكرانية، بجانب صد 8 هجمات أوكرانية في منطقة غريشينو بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وقال البيان الروسي إن القوات المسلحة حررت 117 مبنى في ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى تقدم القوات الروسية بنجاح على المحور الشمالي لأحياء كراسنوارميسك.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 275 جنديا على محور كراسنوارميسك، بحسب البيان الروسي.

كما أشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات المجموعات العسكرية الروسية بلغت نحو 1355 جنديا.