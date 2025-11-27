بضاعة بـ105 مليون جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة بقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايتى " إتجار بالمواد المخدرة - سلاح نارى") بنطاق محافظة "قنا" وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وبحوزتهم (704 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش ، آيس - شابو" – 75 ألف قرص مخدر – 34 قطعة سلاح نارى " 3 بنادق آلية ، 6 بنادق خرطوش ، 25 فرد خرطوش) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (105) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.